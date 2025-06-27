周鶴年退團！THE BOYZ全新9人制　「不只亞巡」7月搶先回歸

記者張筱涵／綜合報導

韓團THE BOYZ將於7月推出新專輯，正式以9人體制重整回歸，這也是周鶴年因私生活爭議退出後，首次以新陣容展開活動。所屬公司ONEHUNDRED日前也證實，團體正進行新輯最後準備，計劃如期回歸。

▲THE BOYZ在上淵入伍和周鶴年退團後將會是9人制。（圖／翻攝自FACEBOOK／더보이즈(THE BOYZ)）



根據多位音樂業界人士透露，THE BOYZ將於7月發行新專輯，緊接在專輯發行之後，THE BOYZ將展開第四次世界巡演《THE BLAZE》。巡演將於8月8日至10日，在首爾奧林匹克公園KSPO DOME打頭陣，之後將陸續前往亞洲9個城市，包括名古屋、橫濱、神戶、東京、澳門、吉隆坡、台北與曼谷等地，預計再擴展至更多城市。

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此次巡演主打「燃燒般的能量與成長」，強調成員們歷經變動後所展現出的成熟與挑戰精神。預告海報也以紅色光芒象徵能量爆發，象徵團體即將以嶄新面貌席捲全球舞台。值得一提的是，THE BOYZ原為11人組合，先是成員上淵於3月入伍暫別舞台，接著周鶴年因爆出與日本AV女優明日花綺羅的私下會面而被公司宣布退團並解約。不過朱鶴年方面則強烈否認退出團體與同意解約，雙方各執一詞，至今仍在對立狀態中。

儘管風波未息，THE BOYZ仍將穩步前進，以9人新陣容正式迎接回歸與全球巡演挑戰，讓粉絲對他們接下來的音樂與舞台表現充滿期待。