美枝沒有死！《辛普森家庭》出現「墓碑」網崩潰…製作人緊急回應

記者陳芊秀／綜合報導

美國長壽動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）傳出在最新一季第36季的最終集中，重要角色辛普森太太「美枝」（Marge）在未來時間線中過世，引發網路炎上爭議，對此執行製作人發聲澄清。

▲動畫《辛普森家庭》媽媽美枝全球享有高人氣。（圖／翻攝自X）

《辛普森家庭》36季大結局中，描述在未來35年後，辛普森家的3個孩子霸子（Bart）、花枝（Lisa）和奶嘴（Maggie）都已經長大。花枝成為NBA主席，霸子創辦非法養老院，將年邁父親荷馬送進去，唯一缺席的是媽媽美枝，劇中只透過一場簡單的喪禮與墓碑畫面交代她已逝，未說明死亡原因。

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▲《辛普森家庭》最新一季大結局出現墓碑，美枝「未來去世」的劇情引發網路議論。（圖／翻攝自X）

據《Variety》報導，《辛普森家庭》的執行製作人馬特塞爾曼（Matt Selman）表示，美枝依然活著，而且還會繼續陪伴大家栩年，「她甚至會比我們所有人活得更久」。製作人發表聲明，確認最新一季的結局內容不屬於故事正史，並向媒體表示「《辛普森家庭》根本就沒有正史！」

《辛普森家庭》多年來充滿很多前後矛盾的情節，對於這個全球高人氣的家庭，盼望觀眾學會「深呼吸且冷靜下來」。有關《辛普森家庭》未來的劇情內容是假設性的幻想，每次都會有所不同，「唯一一次死去就是6周前播出的那一集」。

事實上，《辛普森家庭》第36季大結局早在5月18日就已經播出，故事中美枝死亡的討論，則是在近幾天才開始發酵，製作人說：「這表示大家都很關心美枝。」