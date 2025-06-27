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腥夫「公廁不倫」劈6女！　佐佐木希忍5年首吐心聲：還沒原諒他

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星佐佐木希於2017年和諧星渡部建結婚，原本給外界幸福婚姻的印象，不料老公在2020年竟爆出「無障礙公廁不倫」醜聞，坦承劈腿6女，重創形象。而醜聞經過5年，她並未選擇離婚斷開，不過近日錄製綜藝節目，首度在鏡頭前鬆口：「到現在還沒原諒他。」

▲▼佐佐木希罕見在電視節目上吐婚變心聲。（圖／翻攝自X）

▲佐佐木希罕見提起5年前老公不倫的心情。（圖／翻攝自X）

日本電視台官方YouTube昨日（26）上傳綜藝節目《1周回って知らない話》（暫譯：繞一圈也不知道的事）的下集預告。佐佐木希談起丈夫渡部建2020年6月發生的醜聞，直言「我到現在還沒有原諒他」、「我還在觀察中」、「離婚也是一個選擇吧」等，每一句都是震撼發言。主持人東野幸治說：「當然是那傢伙做錯了事情……」，她回答道：「當然是錯的！」這也是她第一次在電視節目上談自己對這段婚姻的心情。

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▲▼佐佐木希罕見在電視節目上吐婚變心聲。（圖／翻攝自X）

▲佐佐木希：「我到現在還沒原諒他。」（圖／翻攝自X）

▲▼佐佐木希罕見在電視節目上吐婚變心聲。（圖／翻攝自X）

▲佐佐木希表示現在的婚姻還在觀察中。（圖／翻攝自X）

▲▼佐佐木希罕見在電視節目上吐婚變心聲。（圖／翻攝自X）

▲佐佐木希坦言想過離婚。（圖／翻攝自X）

此外，佐佐木希當時陷入婚變低潮，背後一直默默支持她的是女星木村佳乃，對方接受節目訪問時說：「她（佐佐木希）真的很堅強。」該集將於7月2日播出，光是預告就掀起日網討論，網友紛紛表態「感受道帶進墳墓的怨恨，沒那麼容易就原諒，也根本不可能原諒」、「既然有了孩子，就不可能完全成為陌生人。想到孩子，維持夫妻的關係應該是最好的選擇」、「極端來說，即使一輩子不原諒也可以。因為他做了讓人生氣到這種程度的事情，所以渡部先生也應該有心理準備，一輩子都無法被原諒」。

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佐佐木希

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