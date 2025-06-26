DJ SODA「搶救頭髮」全程曝光！　專家出手也嚇到：整片像剃光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓性感女神DJ SODA日前公開自己因漂髮失敗導致頭皮重創、大片斷髮甚至剃光的慘況，為此，她特地尋求知名髮型設計師「KIU老師（기우쌤）」協助修復，相關過程在26日公開於YouTube頻道，引發大量關注。

▲DJ SODA。（圖／翻攝KIU老師YT）

影片中，KIU老師坦言，第一次看到DJ SODA傳來的頭髮照片時，他幾乎認定「沒有辦法可以補救」，當時只能討論是否用假髮片，或再次進行根部漂色。然而，隨著事件在社群媒體上發酵，他們決定拍攝內容分享修復過程，但也承認實際拍攝時頭髮狀況比預期更嚴重，「甚至正在考慮是否需要製作半頂假髮」。

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DJ SODA則表示，這次經歷讓她相當震驚，「從來沒有頭髮斷得這麼嚴重過」，原本是全頭漂色的嘗試，沒想到結果竟這麼慘。她回憶：「本來是棕髮，但覺得無聊才想漂一下，結果就變成這樣。這是在韓國做的髮型，雖然我漂金髮有10年了，但從來沒發生過這種事。我本來髮質很好，頭髮也很多。」

▲DJ SODA。（圖／翻攝KIU老師YT）

KIU老師觀察後直言：「應該是第一次漂色時就已經開始斷了。」DJ SODA補充：「以前漂三次會變成橘色，但這次直接就變成檸檬黃，表面看還好，但其實頭髮一直在斷。而且因為黑髮已經長出來，更加明顯。」她甚至無奈地說：「這兩週我幾乎天天在哭，平常出門時也擔心別人從後面看見我的後腦杓。」

KIU老師則表示，目前DJ SODA的側頭部看起來「幾乎像剃光了一樣」，未來只能靠細心照護慢慢修復。他強調：「等新頭髮長出來之後，根部漂色必須非常小心。這次的修復難度非常高。」並且補充，「漂過的頭髮用一般護髮產品沒什麼用，必須靠特殊的塗層式護理，即使手感不是很柔順，但只要別繼續斷就好。」

為了讓頭髮恢復視覺上的完整感，她決定依照不同部位進行區域性根部漂色，KIU老師也協助她選用與髮色相近的假髮片貼合，承諾：「我會根據妳的頭型來修剪。」值得一提的是，DJ SODA先前就曾坦承，當時因漂色時過度放置藥劑，導致頭髮直接融化、最終只好剃髮。