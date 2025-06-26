《薰衣草》男主角原本是他！　孫德榮昔鬧翻羅志祥「內幕全說了」

記者蔡琛儀／台北報導

知名經紀人孫德榮創立「喬傑立娛樂」，捧紅羅志祥、王心凌、5566、K ONE、七朵花等一票偶像，今（26日）孫德榮宣布開播YT頻道「喬傑立帝國」，並舉辦記者會，邀請羅志祥力挺。談到兩人5年前破冰談話，孫德榮對他說的第一句話是「你為什麼要背叛我？」羅志祥反問：「你為什麼要拋棄我？」孫德榮今天也終於鬆口，當年之所以被誤會拋棄羅志祥的原因，更爆料當年偶像劇《薰衣草》硬把羅志祥換角的內幕。

▲▼孫德榮、羅志祥師徒暌違25年在媒體前合體。（圖／記者李毓康攝）

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孫德榮說，當時因為幫朋友做直銷公司，朋友又遇到財務危機，他還要幫忙處理對方高達兩億元的的債務，「那時真的完全忽略他們，我都沒在管，羅志祥就覺得很失落。」

羅志祥也坦言，那時在公司都找不到孫德榮，孫德榮的朋友卻出頭說可以找他本人，「就覺得怎麼跟之前保證的不一樣，對於還是小朋友的我來說，有很多問號，也會有很多疑問想說該怎麼辦，畢竟他不是專門做唱片，我們就覺得被拋棄，加上有人挑撥，就被帶偏。」

▲▼孫德榮、羅志祥聚首話當年，還一起觀看當年羅志祥剛出道的稚嫩影帶。（圖／記者李毓康攝）

孫德榮聽了後說，他們當時年紀還小，「不能怪你們，後來了解內幕我就說，我錯比較多，那時忽略你們太多，當時的誤會沒解開造成更大的誤會。」更自爆兩人鬧翻後，他殺了羅志祥很多路，像是當年由許紹洋、陳怡蓉主演，三立第一部偶像劇《薰衣草》，原本主角是羅志祥，主題曲〈花香〉也是他唱，但孫德榮當時逼電視台選邊站，最終讓羅志祥慘被換角，「但我還是覺得他比較帥。」羅志祥笑說，好在後來還是有演《轉角遇到愛》。