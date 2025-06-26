Albee被爆昔當小三喊告　兩性專家揪2心態：三觀不正才知三當三

記者王靖淳／綜合報導

女星Albee（范乙霏）最近捲入感情爭議，遭質疑在喜劇演員賀瓏和已故前任天殘（翁芝瑩）交往期間，與男方互動曖昧，三角關係掀起討論，甚至有人出面爆料她曾當小三，她事後列4點喊告爆料者，引發熱議。為此，兩性專家欣西亞今（26）日也在臉書發文談論此事。

▲欣西亞（圖左）、Albee。（圖／翻攝自Facebook）

談到女星Albee被爆出疑似是小三慣犯一事，欣西亞指出，社會中確實存在一群小三專業戶，並分析這些人知三當三的心理與動機。她表示有些女性專挑已婚或已有伴侶的男性下手，背後心態是因為「這些男人都已經被篩選過」，因此認為有基本條件與被愛的價值。

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欣西亞進一步舉例，曾聽過一名專業小三戶說過：「男人就是沒人要才單身，不是能力不足，就是不夠有吸引力，否則為何其他女人都沒和他結婚或在一起呢？」正因如此，這些人反而視已有家庭的男性為優先目標，認為至少是「有女人要」、「被其他女人選過了」的對象。

▲欣西亞發文談Albee。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔 ）

此外，欣西亞也提到另種更極端的心態，是小三將對正宮的崇拜轉化為競爭，甚至以「睡她老公」作為勝利象徵。這類人無意真的愛上對方，而是想透過奪走對方的伴侶來證明自己比原配更有吸引力。為此，欣西亞直言這種心態令人費解，認為以上兩種心態根本是三觀扭曲。