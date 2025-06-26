《X檔案》金球視后吉蓮安德森自薦！　「素顏演出」真實主角哭著看完

記者蕭采薇／綜合報導

由真人真事改編的感人新片《鹽路上有你》（The Salt Path），改編自全球暢銷百萬冊的回憶錄，描述一對夫妻在失去所有後，徒步走上英國西南海濱小徑，透過艱難旅程找到希望與救贖，並金球獎視后吉蓮安德森（Gillian Anderson）領銜主演，她也坦言自己是原著粉絲，對故事充滿共鳴，甚至親自爭取主角「蕊娜」一角。

▲金球視后吉蓮安德森自我推薦演出《鹽路上有你》。（圖／采昌提供）

吉蓮安德森以往多在《X檔案》與《王冠》等作品中飾演強大、光鮮亮麗的角色，但此次她選擇挑戰完全不同的形象。片中角色蕊娜因失去一切而狼狽不堪，她為忠實呈現人物的脆弱與真實，甚至素顏上陣，全然不在意外表。導演瑪麗安妮艾略特（Marianne Elliott）讚嘆：「吉蓮毫無保留地展現角色的崩潰與失落，她完全摒棄明星光環，專注於捕捉角色的生命力。」

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▲金球視后吉蓮安德森自我推薦主演本片，不惜逆轉形象素顏上陣。（圖／采昌提供）



電影原著是由蕊娜文恩（Raynor Winn）親自撰寫的回憶錄，她在觀賞影片後感動落淚，直言吉蓮的演出「非常有力量」。她表示，吉蓮不僅完美詮釋她迷失人生的心境，更讓她重新回到那段艱難的時光，情緒湧上心頭，從頭哭到尾。蕊娜也讚揚劇組成功捕捉英國西南海濱小徑的精神，創造了一部充滿濃烈情感、令人深刻專注的作品。

▲角色本尊大讚吉蓮安德森的演出「展現高度力量」。（圖／采昌提供）

《鹽路上有你》講述蕊娜（吉蓮安德森飾）與丈夫莫思（傑森艾塞克飾）因背叛事件傾家蕩產，甚至失去家園與農場，雪上加霜的是莫思還被診斷罹患罕見腦部疾病。一夕之間失去所有的夫妻決定踏上全英國最長、最崎嶇的「西南海濱小徑」，僅攜帶地圖書與帳篷，用雙腳走過630英里的旅程。他們在絕望中找回生命的韌性，並展現動人深情，該片將於7月4日在台上映。