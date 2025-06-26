大胃王路路澳洲結婚了！老公正面照曝光　認識3個月閃嫁「沒被求婚」

記者孟育民／台北報導

大胃王YouTuber路路（賴泳年）身材纖瘦、卻有著驚人食量，自5年前開始經營頻道，吸引大票粉絲支持，累積近69萬人訂閱。2023年她曾因外界負評，宣布無期限停更，怎料回歸後才不到一年，去年3月證實將卸下YouTuber身份，搬往澳洲發展新工作、新生活。她今（26日）突公開喜訊，曬出婚紗照，證實在當地結婚了！

▲大胃王路路結婚了。（圖／翻攝自IG／yuzi_lu）

路路曬出多張婚紗照，和老公幸福合影，並寫道：「台灣單身，澳洲已婚是什麼體驗，說的就是我，努力成為澳洲公民的道路上。」突如其來的喜訊，讓粉絲又驚又喜，紛紛留言：「永遠幸福快樂」、「在澳洲過得好就太好了」、「跟老公有夫妻臉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大胃王路路曬出多張婚紗照。（圖／翻攝自IG／yuzi_lu）

問及兩人如何認識？路路向《ETtoday星光雲》做出回應：「我去年10月去雪梨找我閨蜜，她介紹的，準確來說我們沒說要交往耶，但認識3個月就決定要結婚了。」她透露老公是在澳洲生活的台灣人，而且恰巧住在家裡附近，對方甚至都沒特別求婚，在緣分使然下就決定嫁給對方，節奏相當快速，「我們是想說要結婚才培養感情的，但他個性什麼我都很喜歡。」

