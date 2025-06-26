李多慧「手握一疊藥袋」0偽裝現身天母！疲憊病容全被拍 事後道歉了

▲雖然人在感冒，但李多慧抵達球場看到等候的粉絲仍滿臉笑容。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年人氣不減反增，也積極融入在地人生活，除了騎機車環島，還在台租屋，盼有一天能在台北置產。日前李多慧在社群網站透露身體不適，一整天都頭暈頭痛，不過時報周刊CTWANT目擊她遇到粉絲時，仍強打精神與大家互動，展現親切又敬業的一面。

6月7日下午4點多，李多慧抵達天母棒球場，隨即有忠實粉絲前來送上禮物與小卡片。她面帶笑容地回應大家的熱情，在眾人注視下走進球場。不過，更吸引目光的，卻是她左手緊握的一疊藥袋與收據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李多慧從粉絲手上接過禮物跟卡片，手上的藥袋很搶眼。（圖／本刊攝影組）



進入球場後，李多慧收起剛才燦爛的笑容，露出略顯疲憊的病容，低著頭默默步入場內。事後，她也在Threads發文說明自己感冒就醫，並向粉絲表示歉意：「沒能像平常一樣展現明亮有活力的樣子真的很抱歉。」同時不忘貼心提醒粉絲們也注意身體健康，小心不要感冒。

▲李多慧親切地跟粉絲互動，努力擠出笑容。（圖／本刊攝影組）



▲進入球場後，李多慧卸下笑容，神情顯得十分不舒服。（圖／本刊攝影組）



隔日，李多慧再次發文報平安，並誇讚台灣醫療品質，讓她短短一天就恢復不少，還幽默地自嘲：「雖然聲音還有一點像男生」，但已恢復拍攝工作，也承諾日後會陸續分享在台灣新租屋處的布置過程。

▲李多慧在社群透露生病的消息，對於無法展現活力感到抱歉。（圖／翻攝自李多慧Threads）



延伸閱讀

▸ 娛樂報報／野生小禎私服辣翻 熱聊男友人…抖出「飯店帳單」

▸ 國票金還有戲1／「遲來的正義不是正義！」 耐斯阻擋國票金併購擴張淪最小金控

▸ 原始連結