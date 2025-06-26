金曲36／陳忻玥崩潰自卑→入圍歌后！　挨酸「牙齒被揍過」霸氣吐心聲

▲陳忻玥入圍本屆金曲歌后。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／專訪

歌手陳忻玥出道8年，今年首度以專輯《V》入圍第36屆金曲最佳華語女歌手獎，將與魏如萱、蔡健雅、Karencici、戴佩妮等實力派歌后正面交鋒，競爭相當激烈，她接受專訪時笑說：「沒有太大壓力，因為得獎機率太小，就是去玩的，目前不覺得得獎是我的目標，自己輕鬆自在就好。」反而更期待見到偶像蔡健雅本人，「從小就很喜歡她的歌聲，跟她一起入圍很不真實，希望到時候可以跟她自我介紹。」

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▲▼陳忻玥曾認為會創作才是歌手。（圖／記者黃克翔攝）



這次暌違4年才出輯，陳忻玥坦言經歷自我懷疑、也深陷「會創作寫歌才是歌手」的執念，她說：「以前我會自卑，不太願意唱陶山老師或別人寫的歌，覺得不是自己的作品，我自己卡很久，腦海中有一種既定印象，以為創作才能證明自己，後來才學會打破那個框架。」公司的人曾勸她不用寫歌沒關係，但她始終聽不進去。

更曾逼自己走進創作的路，「那時候大概花了1、2年時間逼自己寫歌，每天關在房間裡，可是很難聽，就一直刪掉。」好在當時她和家人同住，「起碼可以分心，不會一直陷在自己的否定裡。」但她後來才終於明白創作不一定只有寫歌的方式，「我很想當創作歌手，但後來我慢慢接受，創作其實不是我的才華， 我真正的創作方式，是在詮釋歌曲的過程裡。」而她也開始在唱歌裡找到更多喜悅，「我知道唱歌是我的天賦，不會再往自己的弱點去想。」

▲▼陳忻玥曾對外型感到沒自信。（圖／記者黃克翔攝）



陳忻玥也曾對自己的外貌感到不自信，「我以前會中分、留全遮的瀏海，就是想把臉藏起來。只要一上台有風，我就會很緊張，不希望別人看到我。」她還記得有次駐唱時，觀眾幫她直播，鏡頭拍到側臉，有人留言說：「想看正面……還是算了，側面好了。」從那次開始，她就用瀏海把一切都遮起來。

還曾被說「牙齒是不是被揍過」、「長得不是很好看」，讓她一度很走心，不化妝就絕對不出門，但轉變來自一次拍攝，「那時候拍藝術照，我第一次覺得，原來我的臉的形狀，在情緒裡是成立的。我開始明白，其實根本不需要遮，臉對我來說已經不重要了，也不在意留言，我可能就不是你的菜。」

▲陳忻玥入圍金曲後演出邀約多1倍。（圖／記者黃克翔攝）

如今的陳忻玥，在唱歌裡找回自我，也找回快樂，而金曲入圍，雖然對她而言不是壓力，卻無疑讓她的音樂旅程出現了明顯轉變，「邀約變多了，像政府活動、尾牙、跨年都有找我，真的多了一倍。」她語氣平靜卻滿是感恩，「我不會說這是什麼苦盡甘來，我只是很開心自己一直堅持走這條路。」

