《D.P.》申承浩《全知讀者》又演軍人卻「免役」！吐心聲：知道會被罵翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員申承浩在2021年在個人行程途中，不慎造成十字韌帶斷裂，接受了手術，同年底因此確定免除兵役，他過往曾參演不少人氣作品，包含Netflix影集《D.P：逃兵追緝令》，在裡面飾演霸凌者黃章秀，以強烈的氣場與兇狠的言詞，呈現出在軍中施暴下屬的惡角，令人印象深刻。

▲申承浩因為十字韌帶斷裂而免役。（圖／翻攝自申承浩IG）

時隔多年，申承浩在即將上映的電影《全知讀者視角》中，再度挑戰軍人角色，由於他在《D.P》中自然的演技深植人心，因此免除兵役的消息，讓不少網友大感驚訝，紛紛留言表示「以為他當過兵」、「看不出來沒服役」、「光看外型就覺得是軍人臉」、「沒當兵卻一直演軍人一定很尷尬」、「形象太剛毅了吧」、「演技真的很強」等。

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▲申承浩在《全知讀者視角》中，再度飾演軍人。（圖／翻攝自YT預告）

對於軍人角色，申承浩過去曾在受訪時坦言：「接到角色時真的非常感謝，也感到興奮，覺得一定要演好。但當時也預料到播出後可能會被罵得很慘。」不過他補充，後來多數觀眾反應「演得不錯」，讓他相當感激與安心。

電影《全知讀者視角》改編自人氣網路小說，講述主角意外穿越進自己閱讀的小說世界，憑藉唯一知曉結局的優勢，在末日世界中展開一段驚險求生的旅程。該片集結李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬與Nana等實力派演員，預計於7月23日在台韓同步上映。