MIRROR姜濤墜海送醫後首現身開工！　安撫粉絲：I am fine

記者劉宛欣／綜合報導

香港人氣男團MIRROR成員姜濤24日驚傳在西環副食品市場不慎落海，隨即被路過的海事處外判船隻發現後救起，緊急送院檢查，所幸送院時意識清醒。經紀公司在事發後第一時間發聲明表示：「姜濤今日下午在西環海旁跑步，期間頭暈不適，醒來時已被救起。」同時強調外界種種猜測皆非事實。

▲姜濤24日不慎墜海，所幸沒有大礙。（圖／翻攝姜濤IG）

前一天才經歷意外，姜濤25日依舊照常現身小型粉絲見面會現身，不過，活動臨時大幅縮水，取消原訂多個互動環節，僅保留大合照橋段，場內甚至未搭設舞台。現場粉絲拍下的片段顯示，姜濤神情輕鬆，與台下互動時笑容可見，他向大家喊話說：「希望大家就算今天有活動不能舉行，但我們仍會用百分之百的努力讓大家開心，希望大家有個美好的夜晚。」主持人要求向粉絲報平安，他更用英文表示：「I am fine, ok？所以不用擔心！」

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▲姜濤現身小型粉絲見面會現場。（圖／翻攝自微博）

另一方面，TVB獲得觀眾提供的目擊片段，曝光了姜濤落海及獲救經過。目擊者受訪還原當時情況，透露事發地點位於碼頭外凸出的部分，「我在另一邊碼頭做運動，忽然聽到有人在那邊大聲呼救，才注意到那邊有人落水」，當時有多名市民協助拋出救生圈，並拍下過程，姜濤落水後大聲呼救，附近船隻靠近後投繩拉人救起，可見全程都是清醒的。