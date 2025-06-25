《少年PI》舞台劇亞洲巡演最大站在台北！　大霈見「少女PI」狂讚

記者黃庠棻／台北報導

備受國際矚目的舞臺劇《少年PI的奇幻漂流》即將迎來亞洲最盛大的臺北站演出。改編自全球暢銷小說，歷經倫敦西區、美國百老匯與歐美各大劇院，今年首度進行亞洲巡演，臺北演出目前累計銷售已突破萬張，萬眾矚目，氣勢驚人。

▲劉冠廷、李霈瑜出席《少年PI的奇幻漂流》宣告記者會。（圖／記者林敬旻攝）

今（25）日《少年PI的奇幻漂流》舞臺劇舉行宣告記者會，邀請臺灣知名舞臺設計師王孟超、實力派雙金演員劉冠廷與李霈瑜（大霈）站臺出席，分享他們對這部作品的深刻觀察與個人感動。

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《少年PI的奇幻漂流》改編自全球千萬暢銷小說，自英國首演後席捲倫敦西區、美國百老匯與歐美各大劇院，一路巡演數百場，所到之處場場爆滿、口碑爆棚，獲得媒體一致盛讚！紐約時報甚至譽為「這是一部現象級鉅作！（It's a big hit!）」。

▲劉冠廷、李霈瑜出席《少年PI的奇幻漂流》宣告記者會。（圖／記者林敬旻攝）

今年首度進軍亞洲，臺北國家戲劇院作為巡演的最盛大站點，13場演出即將場場爆滿，備受觀眾期待！舞臺上沒有一滴水，卻能感受到狂風巨浪；沒有CG動畫，卻能望見浩瀚星空，透過頂尖視覺設計、光影變化與舞台裝置，《少年PI的奇幻漂流》設計團隊打造出如夢似幻的漂流奇景。

傑出表現獲得美國劇場奧斯卡「東尼獎」最佳場景設計、最佳燈光設計及最佳聲音設計，三項大獎殊榮。而巨型動物戲偶更是栩栩如生、維妙維肖，老虎戲偶更是破天荒獲得奧立佛獎最佳男配角獎。劇場不只是觀看，觀眾如同「親身經歷」一場信仰與生存的冒險之旅。

▲劉冠廷、李霈瑜出席《少年PI的奇幻漂流》宣告記者會。（圖／記者林敬旻攝）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示「《少年PI的奇幻漂流》是李安導演獲得奧斯卡最佳導演獎的作品，當初電影許多場景在臺灣拍攝，對臺灣別具意義。這次舞台劇終於來到臺灣，對我們來說意義非凡。而且這個作品一定要進劇場親身感受，因為每一個人，不管是從精彩技術或是動人故事中，任何人都能找到觸動自己的那一刻。」

劉冠廷以專業演員視角解析，飾演PI不僅要全場獨挑重擔，還需長時間與象徵恐懼與求生意志的老虎戲偶對戲，情緒轉換激烈、節奏掌握困難，是極具挑戰的角色。他認為這齣劇也非常適合孩子觀賞，一起討論「如何面對恐懼」這樣重要的人生課題。

▲劉冠廷出席《少年PI的奇幻漂流》宣告記者會。（圖／記者林敬旻攝）

李霈瑜則談到，臺北13場演出中有5場由女性飾演PI，賦予角色更多堅韌與細膩，打破性別想像。她感性表示「勇氣不分性別。選擇相信、選擇活下去的那一刻，就是最真實的力量展現。」

▲李霈瑜出席《少年PI的奇幻漂流》宣告記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《少年PI的奇幻漂流》臺北場演出從7月17日至7月27日，巨型動物戲偶、光影特效與舞台巧思，將帶領觀眾重返PI漂流在浩瀚海洋的奇幻旅程，尤其是臺北國家戲劇院舞台，不僅舞台空間較大，觀眾視野也較近，無論是初次接觸本劇的新觀眾，或是熟悉原著與電影的老朋友，都將在劇場中體驗截然不同的震撼感受，甚至更加動人。