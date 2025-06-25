苗可麗連搭同一台計程車5次！　曝「神奇巧合」最後在攝影棚偶遇

記者黃庠棻／台北報導

苗可麗、曾莞婷、陳冠霖擔任成車品牌代言人，在廣告上演八點檔戲碼，3人今（25）日一同出席記者會，被問到在搭乘計程車時是否有發生難忘的事件，苗可麗大方分享被司機認出的經驗。

▲陳冠霖、苗可麗、曾莞婷出席《跳過攔車鬧劇》媒體首映會-。（圖／記者黃克翔攝）

苗可麗因為演出多部八點檔，近期又常出現在實境秀上，在搭乘計程車時常有被認出的經驗，有一次一上車就發現自己被司機認出，因為對方欲言又止，終於在下車之前，她主動詢問「你是不是想跟我拍照？」讓對方直呼「對！我老婆很喜歡妳！」

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▲陳冠霖、苗可麗、曾莞婷出席《跳過攔車鬧劇》媒體首映會-。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，苗可麗還透露過去曾經5次搭到同一位司機的車，因為搭乘的計程車都是排班制，司機不可能有「預謀」，後來又在一次奇妙的場合遇到對方，她笑說「後來我們居然還在攝影棚遇到，他跑來當臨演！」神奇的緣分讓全場驚呼。

▲陳冠霖、苗可麗、曾莞婷出席《跳過攔車鬧劇》媒體首映會-。（圖／記者黃克翔攝）

此外，一同擔任代言人的曾莞婷則表示，自己過去搭乘計程車時，很常在後座擠眉弄眼練習台詞，笑說「司機可能都覺得我有一些精神上的問題」，而她出道26年，從未入圍金鐘獎，對於今年金鐘獎是否能以《影后》入圍金鐘，她表示每次都很期待，但入圍就是緣分「看什麼時候可以被看到。」