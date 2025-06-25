柯震東、孫麥傑「怕忘了彼此」曬25年友情刺青　8人幫還有王大陸：好中二好快樂

記者蕭采薇／台北報導

柯震東向來給人率真直爽的印象，近日他在Instagram上分享了一組與好友們的「友誼刺青」照片，引起粉絲熱烈討論。其中，與他一同刺青的孫麥傑，透露兩人長達25年的深厚情誼，他也笑說：「男生總是那麼衝動又中二！」

▲孫麥傑和柯震東有超過25年的交情。（圖／翻攝自孫麥傑、柯震東IG）

柯震東在instagram限時動態貼出與孫麥傑的「友誼刺青」，並寫道：「八個人，至今認識25年，怕老了忘了彼此！選擇把彼此刺在身上，男生總是那麼衝動又中二⋯⋯」

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▲孫麥傑和柯震東有超過25年的交情，兩人曬出「8人幫友情刺青」。（圖／翻攝自柯震東IG）

他也開玩笑說：「刺青是一輩子的，之後吵架絕交後悔怎麼辦？沒事！至少記住曾經友誼的存在。放屁！！！絕交就用刺青把他的部分劃掉！！」並笑稱：「好中二好快樂。」

▲柯震東、孫麥傑、王大陸家庭背景相似，三人從小就認識。（圖／翻攝自柯震東IG）

柯震東曾曬出國中時的合照，當時他與王大陸、孫麥傑就已經認識。據悉，他們8人家庭背景相近，都是台北富家公子哥，因此彼此從小就認識，漸漸走到一起成為好兄弟。而後柯震東、王大陸和孫麥傑，也先後進入娛樂圈，但兄弟情誼仍不變。