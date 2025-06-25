NewJeans放棄抗告「確定不准獨立活動」！　法官認證：Hanni沒被無視

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓女團NewJeans與經紀公司ADOR的合約糾紛再掀波瀾！繼首爾高等法院於6月17日駁回NewJeans對「禁止行使企劃公司地位與簽訂廣告合約」假處分的異議與抗告申請後，今（25日）傳出NewJeans已放棄提出再抗告，這意味著成員若未經ADOR同意擅自進行活動，每人須向ADOR支付10億韓元（約新台幣2156萬元）的違約金。這項裁決無疑對NewJeans的獨立發展構成嚴峻挑戰。

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

首爾高等法院裁定，NewJeans的專屬合約仍然有效，並嚴格禁止成員在未經ADOR同意的情況下進行獨立活動，法院在裁定中也強調，HYBE才是專屬合約的核心前提，並非閔熙珍。法官指出，是HYBE發掘了NewJeans，創立公司並投入了高達210億韓元。同時，法院也證實了閔熙珍曾試圖帶著NewJeans脫離HYBE的計劃，認為其被解職是「閔熙珍自己造成的結果」。

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此外，NewJeans成員Hanni先前主張「被ILLIT無視」說法也未被法院採納。法院檢視監視器畫面後表示，雙方確實有打招呼的互動，無法證明ILLIT故意無視Hanni，也無法證實經紀人的相關言論。

儘管假處分訴訟至此告一段落，NewJeans在此次法律戰中落敗，但這場糾紛的主案訴訟仍在進行中。下次針對專屬合約效力的第三次辯論預定於7月24日舉行。