快訊／被國分太一拖垮　成軍31年...TOKIO宣布解散：重獲信任很困難

記者蔡琛儀／綜合報導

出道31年的日本長青男團TOKIO，日前才透過官網宣布成員國分太一無限期停止活動，今（25日）TOKIO官網宣布，「由城島茂、松岡昌宏、國分太一組成的團體『TOKIO』，將於今日正式解散。」並說明解散原因為：「此次成員間相互確認彼此意願後，認為在目前這樣的狀況下，以團體『TOKIO』的名義繼續活動、重新獲得大家的信任與支持，實屬困難。因此，我們決定就此為團體活動劃下句點。」

▲TOKIO宣布解散。（圖／翻攝自X）

上周國分太一被爆出有違反法規的行為，日本電視台已宣布他將退出該台播出的節目《THE! 鐵腕DASH!!》（每週日晚間7點播出）。包括電視與廣播在內，他原有的6個常規節目也全部下車。同時，他代言的企業如 Fumakilla（驅蟲品牌）、丸龜製麵等，也已從官網上撤下其照片與形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為公司代表董事兼成員的城島茂，對於國分的情況表示：「已確認有違反法規的行為」，並公開致歉。他補充道：「至於未來的安排，目前尚未有任何定案。」同一天，官網也刊登了國分太本人的道歉聲明，內容提到：「長年活動過程中，對於自己所處立場的認知不足、想法過於天真、自滿，以及行為上的疏忽，這些都是導致此次事態的全部原因。」表達了深刻反省。

事實上，TOKIO前團員山口達也，在2018年就因猥褻事件宣佈退團，當時更退出傑尼斯事務所，2020年主唱長瀨智也引退，僅剩三人獨撐，沒想到向來形象良好的國分太一也出事，今天TOKIO就宣告解散，令粉絲相當不捨。