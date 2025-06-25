比16蹲好記！　Energy全新洗腦舞曝光「28個走位被逼瘋」：考驗心肺

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy推出新歌〈High 5〉，卻被團員形容是「心肺大考驗」，書偉笑說：「這支舞有點像有氧，〈星期五晚上〉是體力的考驗，〈High 5〉是考驗心肺！」新曲MV昨（24日）上線，五人火力全開，舞蹈節奏快、走位多達28種，跳到汗流浹背，但他們認為比16蹲好記，「應該大家都可以跳，只是拍子比較快。」

▲▼Energy斥資百萬打造〈High 5〉MV。（圖／相信音樂提供）

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〈High 5〉MV斥資百萬打造五大場景，包括巨型時光機、5輛重機、10座噴射火柱，還有1000片金箔拼製的黃金六角形，視覺衝擊爆表，MV由〈Here I Am〉導演Ares Wu執導，美國街舞影像權威Vibrvncy團隊掌鏡，舞蹈則是日本知名舞團Avantgardey的製作／編舞家akane設計，畫面動感兼具美感，國際級團隊齊力打造Energy的視覺盛宴，完美詮釋「全能六邊形」團魂。

此外，Energy上週在「2025 hito流行音樂獎」狂掃五獎成為大贏家，本週更將以「六角引言人」身分登上金曲獎舞台，同時他們以〈星期五晚上〉入圍年度歌曲與最佳演唱組合，睽違22年重返金曲獎，讓歌迷都相當期待他們能順利鍍金。而他們也將在9月6、7日唱進高雄巨蛋，門票明（26日）下午1點開賣，詳洽拓元。

▲Energy〈High 5〉舞蹈由日本知名舞團Avantgardey的製作／編舞家akane設計。（圖／相信音樂提供）