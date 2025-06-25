「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

記者陳芊秀／綜合報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁6年前在上海因跌倒導致腦溢血，返台接受手術後回到老家休養。然而，2020年他再次在家中摔倒，並被診斷為植物人狀態，目前仍臥病在床。昨日（24）是他57歲生日，他的親姊也發文，連續提出4個深情的質問，表達內心的無奈與不捨。

▲袁惟仁57歲了。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁小胖老師）

24日是袁惟仁的生日，遠在英國的姊姊袁藹玲特地在臉書發文，感性地回憶弟弟的選擇與堅持。她寫道：「你為何不能像大家一樣，好好念書、升學，而是選擇無視成績，結交一群一輩子都愛你的知心好友；你為何不能像大家一樣，好好求職、上班，而是拿起吉他，累積了許多終生受用的演唱經驗。」

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袁藹玲表示：「為什麼你不能像其他人一樣，平凡地談戀愛、成家立業，卻選擇相信使命，忍受一生揮之不去的遺憾？為什麼你不能如眾人般普通，卻執意創作詞曲，堅持一輩子認真的誠實創作？因為，你與眾不同。」

雖然袁藹玲並未直接點名，但文章中提及的內容，應是在對袁惟仁表達關心。貼文公開後，有網友留言詢問「令兄還好嗎？」她回應：「好，謝謝關心。」

擔任台灣生命優質關懷協會秘書長的紀寶如，日前與楊貴媚曾探望人在台東休養的袁惟仁。當時袁惟仁狀況一如既往，由母親、姊姊和姊夫負責照料生活起居，長時間需臥床，靠他人才能進食、喝水和拍背，意識不太清楚，沒辦法認人，演藝界的朋友們也在經濟上給予支援。