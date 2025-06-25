《零日攻擊》定檔「台灣被侵略」太震撼　網看2分鐘預告：好想哭

記者黃庠棻／台北報導

備受國際高度關注的台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，去年發布前導預告已累積破228萬次點擊，各方期待持續攀升，至今近50家海外媒體輪番專訪及報導，今（25）日終於釋出正式預告，宣告定檔8月2日。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）

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《零日攻擊》將於每週六晚間9點在公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video則於8月15日終戰八十週年紀念日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。其它國家及平台陸續確認中。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）



《零日攻擊》由製作人兼編劇統籌鄭心媚領軍，洪伯豪、吳季恩、蘇奕瑄、趙暄、劉易、羅景壬、林志儒等金獎導演聯手，以同樣在台海危機時空下的不同人物視角開展10集篇章。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）

議題包含恐怖攻擊、紅色滲入媒體、黑道遭利用製造內亂、地方選舉及宗教組織的被滲透、網紅被操控、中國密客入侵台灣科技論壇、3C產品隱藏監控危機、台商家庭面臨的反分裂手法、警政機關遭癱瘓的隱憂、親共份子的假起義、共軍潛伏軍方高層、前線士兵遇襲，逐一揭露台灣可能遭遇的各種危機，甚至諸多情節皆已在如今新聞報導裡成了真實映照。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）



《華爾街日報》重量級專欄作家沃爾特羅素米德（Walter Russell Mead）在搶先看完10集後，6月初公開發表評論，盛讚《零日攻擊》「為未來提供了一個可能的視窗」，他說道「《零日》描述兩岸緊張局勢的影響，既對台灣社會進行深入瞭解，又對一場迫在眉睫的大國衝突進行了寶貴的介紹，這場衝突可能會影響我們所有人的生活。」

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）



不僅如此，羅素也強調「《零日》中的台灣人民幾乎是無限的多樣性，無不反映出台灣社會的多元與複雜。大家只想好好過日子，繼續生活和遠離戰爭。《零日》的創作者明白，下一輪衝突不會像你祖父的戰爭那樣，上世紀的戰爭是靠誰生產的武器多，如今資訊科技與網路能力才是戰爭關鍵。」

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）



而《零日攻擊》正式預告一開場，謝怡芬（Janet）飾演的總統在受訪時遭遇恐怖攻擊，背後大樓爆破巨響，現場一片驚慌。後續接連出現戴立忍驚見馬路上湧現戰車及軍備車、陳妤在直播時突遇駭客、連俞涵播報新聞「全台網路斷訊已經超過24小時」、楊大正則緊急調查飛彈來襲的影片是真或假。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）

接著，高橋一生、水川麻美、杜汶澤、莊凱勛、鄭有傑、謝章穎、藍葦華、李冠毅等演員陣容一一現身，全都置身街頭暴動、武力攻擊、槍林彈雨等各式惶恐之中，最後一幕「五星旗」揮舞，搭配杜汶澤的一句「以後我們就是一家人了」，凸顯影集一再呼籲的「攻擊日倒數」已經開始。而不少網友在看完預告片後，紛紛留言「看了好想哭」、「雞皮疙瘩都起來了」。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）



台劇《零日攻擊》8月開播，以中國人民解放軍對台採取軍事行動為架空背景，描述台海戰爭可能帶給台灣島內的挑戰與變化，題材大膽且敏感，製作人鄭心媚表示「《零日攻擊》是一部只有台灣人能說，也應該並且迫切要說的故事，希望台灣觀眾享受劇情娛樂的同時，也能警醒現代灰色戰爭的滲透。」

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）

除了台灣地區外，全球其他平台也都在洽談中，國際反應熱烈，希望《零日攻擊》能將台灣的故事、台灣人面臨的危機與樣貌，呈現在全世界眼前。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）



《零日攻擊》卡司陣容華麗，包含日星高橋一生、水川麻美、港星杜汶澤、台灣實力派演員謝怡芬（Janet）、戴立忍、連俞涵、莊凱勛、潘慧如、藍葦華、陳妤、柯一正、陳文彬、鄭有傑、游安順、侯彥西、謝章穎、李冠毅、楊富江、鄧九雲、王渝萱、張洛偍、孫泌岳、許時豪等。

▲《零日攻擊》定檔8月2日播出。（圖／牽猴子提供）



8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。