Albee「4大爭議」被挖出！直播批餐廳成10年黑歷史…曖昧賀瓏炎上

記者陳芊秀／綜合報導

女星Albee（范乙霏）近日捲入賀瓏與已逝前女友「天殘」的情感糾紛，再次成為話題人物。她出道多年來，爭議事件不斷，包括直播批評餐廳、身障歧視風波，以及傳出遭綜藝大哥性騷等話題，引發廣泛討論。

2015年／直播批花蓮餐廳食物難吃

▲Albee直播批評花蓮餐廳。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2015年，Albee與友人在花蓮用餐時，對餐廳的食物和服務感到不滿，於是她在臉書上進行直播，批評餐廳食物難吃、服務不佳。她在鏡頭前表示：「如果你覺得生活過得太開心了，想要體驗一下不爽的心情，非常歡迎來這間店。」這段直播引發了網友的激烈討論，甚至引起當地居民的不滿，最終她選擇刪除影片並公開道歉，至今10年仍常被挖出此事。

2024年／《夜夜秀》助理主持出包

▲Albee《賀瓏夜夜秀》助理主持出包。（圖／翻攝自IG）

2024年，Albee擔任《賀瓏夜夜秀》助理主持，節目中來賓中國媒體人王志安的發言涉及對身障者的不當模仿，而Albee在一旁拍手反應引發外界批評。事後，Albee發文致歉，表示當時來賓的發言不在腳本內，且未具名指涉，她因聽到與台灣選舉相關的內容而笑，完全未意識到來賓提及的是「殘疾人」，對此深感抱歉。

2025年／被爆料遭綜藝大哥摸大腿

▲Albee限動回應摸大腿。（圖／翻攝自IG）

2025年4月，某週刊爆料一位綜藝界大哥以「順路」為由載送女星返家，卻在車內疑似觸摸對方大腿。女星事後向友人訴說此事，並因此失去主持工作。被指為當事人的Albee隨即發聲否認遭受性騷擾，並澄清：「感謝大家關心，沒有發生摸大腿的事，未續任主持純粹是因為與公司合約到期。」

2025年／捲賀瓏風波否認是第三者

▲Albee遭質疑介入賀瓏與天殘。（圖／翻攝自IG）

2025年6月，Albee近日被拍到與賀瓏一同前往日本大阪，兩人親密互動引發外界熱議，質疑她是否介入賀瓏與已故前女友「天殘」的感情。對此，Albee昨日公開否認自己是第三者，強調：「我可以很坦蕩地說，沒有。」她進一步表示，兩人是在賀瓏分手後才開始有互動，並堅稱：「我沒有對不起任何人。」

▲Albee黑底圖發文回應。（圖／翻攝自IG）