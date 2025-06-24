福原愛卸下客座副教授職務　「4年僅現身2次教課」校方低調回應

記者蔡宜芳／綜合報導

日本前乒乓球選手福原愛在2021年因被爆出不倫戀，形象一落千丈。她在2021年11月成為青森大學的客座副教授，當時，她表示希望能透過分享海外經驗，回饋母校，但據傳她受聘四年來只授課過兩次，目前已經卸下職位。

▲福原愛在2021年任職大學客座副教授。（圖／翻攝自Instagram／aifukuhara9113）

根據日媒《週刊新潮》報導，知情人士指出，青森大學是福原愛母校青森山田高校的系列學校，校方當初之所以會邀請深陷不倫風波的福原愛，「可能也是出於對她人氣的期待，以及對她離婚後重新出發的支持。」然而，福原愛第一次站上講台，已經是任職的一年半後。

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對此，青森大學校方人員則向《週刊女性》表示，福原愛的第一場講座「我與奧運」吸引了320名學生，她分享了自己的人生經歷，以及和乒乓球相關的故事，「因為本校有許多對運動界感興趣的學生，所以反應相當熱烈，校方也認為她對學生產生了良好的影響。」

▲福原愛目前積極經營中國大陸市場。（圖／翻攝自微博／AiFukuhara）

而福原愛的第二場講座則在2024年6月舉辦，主題也是「我與奧運」，當時約有200名學生參加，但在此之後，她便再也沒有開過課，直到今年正式卸下客座副教授的職務。校方表示，今年沒有再與福原愛續約，至於原因為何？學校僅低調表示「雙方行程若無法配合，合約就無法成立」。