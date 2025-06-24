MIRROR姜濤被證實「失足墜海」急送醫！　經紀人代替發聲曝現況

記者劉宛欣／綜合報導

香港人氣男團MIRROR成員姜濤驚傳發生意外。根據多家港媒報導，24日下午約4時30分左右，一名男子在香港西區副食品批發市場一帶墜海，該男子事後被證實正是姜濤。幸好事發當下被海事處的船隻即時發現，迅速將人救起送往碼頭，再由救護車轉送至瑪麗醫院接受治療，所幸送醫時姜濤人還清醒，情況未進一步惡化。

▲姜濤24日下午不慎落海，所幸救援及時，目前已無大礙。（圖／翻攝自姜濤IG）

突如其來的消息震驚大批粉絲與網友，紛紛湧入社群平台留言關心。姜濤經紀公司目前尚未對外發出正式聲明，同團成員AK出席銅鑼灣活動時，被問及此事則回應「不太清楚發生什麼事」。稍早，經紀人花姐透過Instagram限時動態代為發聲，姜濤親自說明目前情況，「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，請大家放心。希望不要有任何揣測，真的很抱歉，令大家擔心了。」

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▲姜濤透過經紀人IG發聲報平安。（圖／翻攝自花姐IG）

稍早，姜濤在晚間9點半左右，終於透過本人的Instagram限時動態報平安，附上一張在醫院比讚的照片，寫道：「大家不用擔心，明天見。」根據港媒報導，姜濤25日預定會出席《呂濤米Lo Seoul》見面會，今天雖然發生意外，但看起來確實無大礙，本人也證實會如常出席。