同志情侶台東看演出竟遭攻擊！　原民歌手不忍發聲：暴力就是不對

記者蔡琛儀／台北報導

原民歌手舒米恩上週末出席台東東海岸大地藝術節的「月光．海音樂會」演出時，得知有同志歌迷因與另一半遭受言語及肢體攻擊，他立刻在社群平台公開聲援，強調：「任何形式的暴力，就是不對！」並表示：「我們很常因為不了解而可能產生誤會甚至偏見，然而基於誤會或偏見而對他人訴諸任何形式的暴力與攻擊，就是不對。」也相信音樂能夠讓彼此放下偏見、進一步溝通並了解彼此。

▲舒米恩譴責暴力行為。（圖／米大創意提供）

此外，這次的演出是舒米恩去年術後首次重返月光．海音樂會的舞台。他笑稱，雖然才一年不見，但演出前比第一次個人演唱會還緊張，因為實在太想念這個舞台了，所以這次復出卯足全力，不僅帶來《皺眉頭》、《Kapah 年輕人》等多首部落動感金曲，更獻唱為電影《52Hz, I Love You》所寫的〈十年〉。

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而舒米恩最近雙喜臨門，他的最新專輯《Mikerid 引路》在全球音樂獎勇奪三項金牌，包含「世界音樂」、「概念設計」與「製作人」等大獎，將台灣原住民族音樂再次推向國際舞台。《Mikerid 引路》以阿美族語創作，巧妙融合了西方與阿美族古典音樂語彙，描繪了族人從日常生活到生命重要時刻的歷程，深受評審肯定。

他也即將在6月30日推出全新EP《Maraayay遙遠》，延續《Mikerid 引路》的創作核心，挑選〈結伴〉、〈打獵〉、〈遙遠〉三首作品進行全新編曲，融入電子、Afrobeat、舞曲及電吉他等多元元素，透過編曲重建，賦予了歌曲嶄新的樣貌。

