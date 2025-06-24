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恐嚇金俊秀詐取2000萬！　女直播主「上訴遭駁回」最終判刑出爐

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星金俊秀2024年11月爆出遭女直播主以錄音檔威脅，從2020年開始累計被勒索了韓幣8.4億元（約台幣2100萬元），案件審理了半年多，南韓最高法院於24日駁回該名女的上訴，案件正式塵埃落定。

▲金俊秀被A以公開錄音檔威脅，損失了近2千萬。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

▲威脅金俊秀的女直播主判刑確定。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

根據《Star News》報導，最高法院已對該名女子A的上訴作出駁回決定。此前，在2020年9月到2023年10月期間，A透過101次的勒索行為，從金俊秀手中詐取了約8億4千萬韓元（約新台幣1825萬）。A錄下與金俊秀的私人對話，隨後威脅要將錄音曝光到社群上，因此違反《特定經濟犯罪加重處罰法》，遭檢方起訴並裁定羈押，一審時被判處7年有期徒刑，A隨即提起上訴。

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▲金俊秀被A以公開錄音檔威脅，損失了近2千萬。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

▲金俊秀被A以公開錄音檔威脅，損失了近2千萬。（圖／翻攝自金俊秀Instagram）

直到今（2025）年5月，首爾高等法院做出二審判決，維持原判，A某仍被判處7年有期徒刑，她涉案的手機與智慧型裝置遭法院做出沒收處分。雖然A繼續針對二審判決提出上訴，但最高法院最終駁回她的請求。此前，A的律師在一審時曾主張，她因施打異丙酚（俗稱牛奶針）而喪失理智判斷能力，還聲稱她是為籌措毒品費用才犯下此案。

另一方面，金俊秀目前仍專注於音樂劇演出，他正在進行《阿拉丁》音樂劇演出，結束首爾場後即將前往釜山演出，同時也將推出單曲，經紀公司也宣布要舉辦音樂會，演藝活動如火如荼地進行中。

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金俊秀

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