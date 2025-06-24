林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」　凱莉現身留言5字表態

記者蔡宜芳／綜合報導

喜劇女演員天殘在4月生日當天離世，噩耗讓許多好友都無法接受。而她的朋友兼同行之一的林妍霏，24日發文控訴賀瓏為自保，竟公開天殘私下留給親友的遺書。對此，與賀瓏、天殘都有交情的凱莉也現身留言。

▲凱莉和賀瓏、天殘都是朋友。（圖／翻攝自Facebook／凱莉蹲下去）

凱莉在天殘過世時，曾悲痛發文：「你對我說，你很愛我，不要哭太久喔。所以我沒有哭很久，但我好想你。沒有你的世界無聊好多。」如今林妍霏出面指控賀瓏辜負天殘，與兩方都是好友的凱莉，在林妍霏的貼文下留言：「抱一個，愛你。」表明了立場。

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對於凱莉的留言，有網友質疑說：「應該早就知道，還可以跟賀瓏當好朋友喔？」但不少人都認為凱莉不知情，「凱莉是一個很有正義感的人，她現在會直接留言意思應該就是站隊了，本來應該不知道」、「我相信凱莉的人品不是會包庇賀龍（瓏）的人」。

▲凱莉留言。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup）

此前，賀瓏在昨（23）日突然被薩泰爾娛樂宣布解約，他隨後也發文表示「發生了很多事」，並同時承認已故同事天殘是前女友。然而，也因他公開女方生前在私人帳號發給親友的遺書，意外扯出他疑似劈腿、讓女方墮胎等醜聞，更被林妍霏痛批是為了自保才隨意公開天殘的遺書，根本是在混淆視聽。

▲林妍霏發文指控賀瓏。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup）