薛恩豪砸百萬曝喜訊！　 「小背心洩巨肌」掀粉絲暴動

▲薛恩推出首張個人EP專輯《LEVEL UP》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團C.T.O成員薛恩正式展開個人音樂計劃，推出首張個人EP專輯《LEVEL UP》，同名歌曲耗資百萬，MV導演鄺盛特別挑戰超高科技虛擬棚，結合最新的AI技術，MV裡薛恩穿著無袖性感背心上陣，此次的服裝也非常有巧思，袖子合體會呈現造型特殊的開肩設計，也可以把袖子拆解下來，讓衣服成為性感的無袖西裝背心，展現結實的手臂肌肉，更有若隱若現的鎖骨與胸肌。

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▲▼薛恩在新歌MV大展唱跳實力。（圖／華納音樂提供）



為了讓成品最好，薛恩花了非常多的時間練習，「我自己對這次的回歸非常非常重視，在編舞與舞蹈上，也都有與老闆（小豬）討論過」，而這次運用AI技術，加上虛擬棚拍攝，合成最新科技的跨世代MV，因為要運用大量特效搭配，才能產生全新的視覺震撼，所以耗資甚鉅，成本突破百萬。

薛恩對於舞蹈的高標準，讓他在拍攝MV時一再重複練習，不到完美絕不停下來，「但我也覺得自己非常幸運，因為拍攝當天很熱，但在虛擬棚裡至少是冷氣房，不用像以前一樣拍外景。」不只在歌喉、舞蹈都有積極準備，薛恩也要求自己上相一定要好看，入鏡前就做了非常多的身材管理、飲食控制，只要一有空就會去健身，但仍覺得不足，最後用稍微脫水的方式，讓自己的臉看起來不會水腫，可以比較小一點，他自嘲：「其實男明星也是很辛苦的。」

隨著個人EP《LEVEL UP》的推出，薛恩不僅推出全新企劃影片《發片即地獄》，更正式宣佈7月19日將舉辦唯一一場近距離簽名會，預計在台中舉行，薛恩也表示自己等不及與等待多時的歌迷見面、交流。

