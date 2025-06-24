天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！被分手原因曝光：太胖了X不下去
記者潘慧中／綜合報導
賀瓏23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方的遺書，試圖自清兩人是和平分手。然而，天殘好友林妍霏24日發文指控賀瓏，「天殘死後一週，你開始帶著新歡到喜劇俱樂部。」
▲林妍霏公開得知天殘死後，她與賀瓏的私下對話。（圖／翻攝自Instagram／hebestandup ）
林妍霏並沒有明確指出賀瓏新歡的真實身分，稱尚可忍受男方的這個舉動，但最令她無法忍受的是，「但你跟其他喜劇同行說，你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你幹不下去。」
▲▼賀瓏被爆料是因為嫌天殘太胖才分手。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、hellohorlung）
除此之外，林妍霏也表示天殘曾說自己和賀瓏有過一個孩子，但男方不想要，「你載她到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到。」不只這樣，在天殘最痛的那幾天，賀瓏一次都沒探望過，「她說你工作太忙，沒辦法去她家。」
▲天殘4月離世。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup）
林妍霏表示，一群喜劇圈的朋友都知道賀瓏心裡也不好受，「但你卻一直避重就輕，最後選擇公開私人遺書，傷害親友」，讓她覺得很遺憾，決定出面發聲，「天殘是我像家人一般珍貴的朋友，請你不要再混淆視聽。」
林妍霏IG全文：
給賀瓏
感情的事，一直以來都只有當事者清楚
所以在天殘過世的這段時間，我都沒有發言
但是看到你在明知道有紙本遺書的情況之下
卻選擇公開天殘私人帳號裡
用來安慰親友的貼文自保
令人遺憾
天殘離世的前幾天，我有和她見面
她哭著告訴我，你們之間有過一個孩子
但你希望她拿掉
你載她到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到
我問她為什麼不告訴我？
她說因為肚子太痛，只能躺在床上
血流到尿布也接不住，小腿上也都是血
她說你工作太忙，沒辦法去她家
在她最痛的那幾天，你連一次都沒有去看過她
天殘哭的那個畫面，是我一輩子的痛
天殘死後一週，你開始帶著新歡到喜劇俱樂部
這個，我可以忍
但你跟其他喜劇同行說
你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你幹不下去
這個，我不能忍
我們這些喜劇圈的朋友，從一開始，到你發文之前
都在等你真心地跟我們對談
一起面對、處理這個傷痛
我們都知道，你也不好受
但你卻一直避重就輕，最後選擇公開私人遺書，傷害親友
天殘是我像家人一般珍貴的朋友
請你不要再混淆視聽
讓逝者安息，謝謝
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