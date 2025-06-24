賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！　爆嫌前任太胖才交新歡：X不下去

記者田暐瑋／綜合報導

知名喜劇演員賀瓏和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，如同熱戀的情侶，然而幾個月前單口喜劇演員天殘在生日當天身亡，發文「好的前任應該像死了一樣」，由於賀瓏與天殘分手75天後，即被拍到與Albee親密互動，24日天殘好友看不下去，出面爆料賀瓏逼天殘墮胎又羞辱，《ETtoday》整理了3人的情愛糾葛時間軸，看懂他們之間的關係發展順序。

▲賀瓏Albee天殘懶人包。（圖／翻攝自IG）



2019年

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賀瓏和天殘開始交往。

2023年

Albee正式加入《賀瓏夜夜秀》，和賀瓏成為節目主持搭檔。

2025年4月6日

賀瓏與天殘（本名翁芝瑩）結束長達6年的戀情，雙方和平分手。

2025年4月17日

天殘於生日當天輕生離世，並在IG排程發出「好的前任應該像死了一樣」的貼文，在遺書明確表示分手原因是賀瓏不再愛她，並強調「沒有第三者介入」。

2025年5月4日

天殘舉辦告別式，賀瓏低調出席。

2025年6月19日

網友在日本大阪直擊賀瓏與Albee（范乙霏）親密出遊，兩人牽手、自拍，互動如熱戀情侶，引發緋聞討論。賀瓏所屬薩泰爾娛樂僅回應「暫不回應」。

2025年6月22日

賀瓏被薩泰爾娛樂單方面告知即將解約。

2025年6月23日

薩泰爾娛樂正式發布聲明，因「理念不合」與賀瓏終止經紀合約。賀瓏於IG發文，首次公開承認天殘為前女友，並公開天殘遺書，強調兩人分手時無第三者介入，否認劈腿傳聞。

2025年6月24日

天殘好友林妍霏揭露賀瓏讓天殘懷孕後要求墮胎，未陪同進入手術室，術後也未曾探望，導致天殘獨自承受身心痛苦。且賀瓏在天殘過世後僅一週，就帶著新歡現身喜劇俱樂部，並對同行說「會喜歡上別人，是因為天殘太胖了X不下去」。

▲賀瓏Albee天殘懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）