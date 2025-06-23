曾預言賀瓏有桃花劫！　簡少年澄清「沒直接關係」點出真正受影響事件

記者孟育民／台北報導

薩泰爾娛樂今（23）日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏終止合約，為此他事後發聲回應解約，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友，消息一出立刻掀起熱議，就連他過往被命理師簡少年提醒，未來恐遇桃花劫的節目片段，如今也被網友挖出來討論。對此，簡少年急忙澄清了。

▲賀瓏捲入風波遭到薩泰爾切割。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

賀瓏主持的節目《賀瓏夜夜秀》2年前曾邀請占星學家白瑜以及命理師簡少年，當時兩人針對他的運勢進行解析，直言會在同年農曆10月將遇桃花劫，「容易跟工作上的正妹同事出現問題，但是過了這個桃花劫之後就蒸蒸日上。」簡少年針對賀瓏的面相及生辰八字指出，他的眉毛運將逐漸開展，預計在農曆新年後工作運勢將提升，有望迎來事業高峰。

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▲ 簡少年曾算出賀瓏有桃花劫。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

簡少年這段影片在網路上瘋狂，他本人在社群急忙澄清 ：「我當時在節目上指的是算當年的農曆十月，並不是最近的事情，所以這並沒有直接關係。當時並沒有公開推算他近期的桃花運勢，如果您們因為這樣的誤會而覺得我準，感謝您們的錯愛，我會繼續努力。」他坦言嚴格說起來當初算的應期，對應後來發生的事，更接近DJ Soda取消《賀瓏夜夜秀》事件。