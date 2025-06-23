八三夭第17年生日趴來了！　狂歡時間地點曝光

▲八三夭8月底將在高雄巨蛋開唱。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）



記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭將推出全新世界巡演《沒有翅膀的人》，首站將於8月30日在高雄巨蛋盛大登場，繼《一事無成的偉大》、《想見你想見你想見你》與《顛倒世界》三次世界巡演，創下跨越三大洲、超過十五座城市的票房佳績，今年八三夭將帶上全新單曲作品、全新主題概念及舞台設計，再一次從高雄出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年是八三夭「生日趴」的第17年。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）



今年更是舉辦「生日趴」的第17年，象徵這場搖滾旅程即將邁入成年，隨著「八三夭月」即將到來，生日趴系列活動現正如火如荼地籌備中，高雄作為世界巡演首站，《沒有翅膀的人》將結合「八三夭生日趴」形式揭開序幕，樂團也預告將有全新舞台、歌曲首唱、限量全新周邊等多重驚喜，

這次巡演以「沒有翅膀的人」為主題，八三夭相信：「正因為沒有翅膀，人們才努力尋找飛翔的方法。」他們用音樂紀錄每一次跌倒與站起，每一次從零開始的創造。整場演出將融合搖滾現場與影像敘事，打造出一部屬於八三夭的「演唱會電影」，全新自傳式演唱會。門票於7月12日中午12點準時於KKTIX及全家便利商店 FamiPort 開賣。

