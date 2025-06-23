KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

▲ KIRE凱爾推出新歌MV。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

被冠上「燎慾系男神」稱號的KIRE凱爾，以情慾系音樂創作、高顏值，以及大膽又充滿張力的現場演出，成功擄獲無數粉絲的心，全新MV一次收錄兩首單曲〈angel〉與〈down〉，中間穿插的情慾大尺度畫面更引爆話題。

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▲▼ KIRE凱爾MV情慾露骨。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）



MV從開頭便毫無保留地呈現情慾的真實樣貌，那句 「Tu cuerpo pide más（你的身體渴望更多）」，道盡整首歌曲的靈魂，讓人不自覺屏住呼吸看完，狠狠挑戰了愛與慾的邊界，KIRE的大膽表現，讓人看完直呼：「這也太敢拍了吧！」

〈angel〉以柔和揪心的旋律揭開 KIRE 內心的創傷，搭配空靈的和聲，營造出廣闊而寧靜的聽感。MV 前後，從男孩憂鬱的神情及深情歌詞結合的意境，暗示自己童年所受的創傷以及一場與自我的和解之旅，並使觀眾感受到 KIRE 從寂寞到渴望追求陪伴的掙扎過程，歌曲也藉此鼓勵大家勇敢表達平日不敢說的內心事。

儘管單曲MV發布為自己在網路帶來不小的聲量，但 KIRE 並未因這次的突破而止步不前，目前也開始投入新專輯的籌備，承諾將帶來更多突破界限的音樂作品，他也將於9月前往英國舉辦專場演唱會，用音樂征服國際舞台。