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白鹿吊鋼絲拍吻戲「親到缺氧」　陸劇男神戲外放閃…開車3小時見面

記者黃庠棻／台北報導

古裝仙俠劇《臨江仙》憑藉跌宕起伏的劇情與白鹿、曾舜晞的虐心演出，在愛奇藝站內熱度成功破萬，成為近期討論度最高的古裝劇之一，曾舜晞兌現熱度破萬後要與白鹿合體的承諾，在收工後驅車3小時前往白鹿的新劇拍攝地探班，展現超強行動力，獲得網友讚賞。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《臨江仙》也將在24日迎來大結局，歷經三婚三離、命運糾葛與真相揭露，這對「離婚仙俠」最終能否撕開宿命的枷鎖，迎來屬於他們的幸福圓滿，備受劇迷期待。

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▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《臨江仙》劇情核心圍繞白鹿飾演的四靈仙尊「花如月」與曾舜晞飾演的大成玄尊「白九思」三結三離的愛情糾葛展開，兩人因誤會深埋心中，導致孩子不幸病逝，花如月認為歷劫10年已是天大懲罰，卻在後來得知白九思為她獨自承受10年雷劫，真相一出令人心碎。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

近期劇情中，白九思因元神重創陷入昏迷，醒來後記憶全失，一心只認定娘子花如月，開始一連串甜寵追愛操作，從送髮簪、遞花燈，到在女方膝上小憩、撒嬌求陪伴，把黏人精形象發揮得淋漓盡致，雖然花如月懷疑他是假裝失憶想趁機修補關係卻也無法抗拒他的撒嬌攻勢，甜度爆表，讓觀眾嗑到停不下來。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《臨江仙》中白鹿以層次分明的表演詮釋花如月從憤恨到心碎的情感轉變，而曾舜晞把白九思口不言愛卻深情的角色演得到位，戲外兩人也與飾演三大法王「離陌」的梁永棋開直播連線聊天，透露拍攝關鍵場景時的心境與挑戰。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

白鹿談到印象最深刻的一場戲，是花如月抱著奄奄一息的孩子，跪求鴻蒙父神救命，她說「劇裡花如月要面臨孩子在自己懷裡死去的悲痛，我未婚也沒當過媽媽，只能當場問導演該怎麼調動情緒，拍攝當天我跟小晞一人戴一邊耳機，安靜坐在角落聽著陸虎為劇創作的歌曲，各自醞釀情緒，不發一語。」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

曾舜晞分享他看劇本時最期待的戲份便是白九思在時間古神引領下，看見花如月一路所歷經的苦難，他說「每一場戲之間的情感都必須無縫銜接、層層推進，其實挺難的，但對我來說有很大的發揮空間。」他也不忘感謝白鹿自然的表演節奏帶動他的情緒。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

劇中，白鹿跟曾舜晞體驗過三次大婚、三次離別，曾舜晞透露他印象最深刻的是小秋山的空中吻戲，他說「那時我倆剛開始談戀愛，要轉圈圈吊著鋼絲接吻，我這輩子都不會忘記，那是我拍過最最最獨特的吻戲。那天我們的臉就像肉餅一樣緊貼在一起不停轉啊轉，加上天氣又超熱，親到後來我都缺氧了。」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

白鹿笑說「而且你那天還中暑了！」梁永棋也在一旁補刀說「不要輕易學神仙接吻，是有風險的。」逗趣互動令觀眾爆笑連連。劇情方面，兩人對「冰天雪地一見鍾情」設定頗有共鳴，相當入戲的曾舜晞說「白九思睜眼後看到的就是花如月，一眼萬年怎能不愛她？」他們也透露破冰初相見與大結局殺青戲份其實是在同一天拍攝，直言感覺很奇妙，彷彿繞了一圈又回到起點。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

直播中網友點名要曾舜晞用粵語說出「三婚天註定，復婚靠打拼」，白鹿聽完後搞笑地用台語唱起「三分天註定，七分靠打拼」當場跑題，曾舜晞也隨即接力跟著唱起「愛拚才會贏～」兩人一唱一和默契十足。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

面對觀眾的熱烈討論與支持，白鹿感性地說「謝謝大家喜歡《臨江仙》，能有今天這樣的成績我真的沒想到，這已經是最棒的禮物了，最後的劇情也很精彩，希望大家繼續支持，我們也歡迎各種聲音與討論。」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

曾舜晞則說「這是我第一次演仙俠劇，肯定有做得不夠的地方，但我很享受其中，而且感受到大家的鼓勵與愛。」白鹿毫不吝惜地給予他肯定，大讚「你做得很好，你是最棒的！」讓粉絲紛紛留言「磕到了，請這對原地再合作下一部！」

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

正在愛奇藝國際站熱播的《臨江仙》即將迎來命運最終章，是宿命難違，還是愛能逆天改命？這對歷經生死考驗的「離婚仙俠」是否終能攜手並肩？所有答案將在大結局見分曉。

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，神仙虐戀將迎大結局。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

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