不輸李珠珢！「起亞虎」神級隊長金韓拿要結婚了　甜蜜依偎小3歲老公⋯竟是團長

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神金韓拿（正名為：金漢拏，김한나）隸屬於起亞虎棒球隊，有著神級逆天身材、甜美外貌，2024年7月受台灣富邦悍將邀請來台交流應援，人氣不輸李珠珢掀起熱烈討論。令粉絲意外的是，她23日對外宣佈婚訊，將與小3歲的啦啦隊應援團長김정석（音譯：金正碩，Kim Jeong-seok）結婚，親自報喜訊證實婚訊。

▼▲金韓拿是起亞虎的啦啦隊隊長。（圖／翻攝自金韓拿IG）



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金韓拿日前遭到韓媒搶先爆料婚訊，她於23日親自發文證實婚訊，「並非本意地公開了婚紗照，受到很多人關係，比我預想地還要快讓大家知道，我起初感到有點堂皇，很苦惱對於詢問的粉絲該如何講才好，但沒想到獲得很多人的祝福，反而讓我覺得『我白擔心了』。」

▲金韓拿公開與未婚夫合照。（圖／翻攝自金韓拿IG）



金韓拿表示，結婚對她來說是很遙遠的事情，「沒想到我也會有這樣開心的一天到來，因為『啦啦隊應援』而有共通點，我遇到了想要共度餘生並結婚的人，收到很多祝福，我也會努力應援來報答大家，謝謝。」

金韓拿的未婚夫為啦啦隊應援團長김정석（音譯：金正碩，Kim Jeong-seok），她公開兩人甜蜜依偎在一起的放閃照，正式透露即將結婚的消息，馬上引起各界球迷關注。