中職最正MC「衣服整件透視」！bra被看光 超兇上圍震撼2.3萬人

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中職最正MC「衣服整件透視」！艾融bra被看光 超兇上圍震撼2.3萬人

記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，擁有32D的火辣身材，因而獲封「中職最正MC」的稱號。不時會分享生活點滴的她，近日突然在社群網站上傳單穿透視上衣、對著鏡頭扭動身軀的影片，立刻吸引2.3萬人按讚朝聖！

▲▼艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲艾融穿透視上衣。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

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畫面中，可以看到艾融放下一頭及胸長髮，上半身單穿一件白色透膚衣，若隱若現出內搭bra，短版中空剪裁、配上高腰牛仔長褲，格外襯托出她的纖細腰身。

▲▼艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲▼艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲▼艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲艾融若隱若現出內搭bra。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

艾融隨著音樂旋律，一邊扭動身體，一邊躺下沙發，前凸後翹的S曲線在鏡頭前一覽無遺，展現出身為啦啦隊員長期運動所維持的自律成果，窈窕身材羨煞大批女粉絲。

▲▼艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲▼艾融自信展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

▲▼艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）▲▼艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

事實上，艾融雖然外型亮麗，卻有網友批評過她嘴巴超大，「說我笑到裂開。」對此，她曾表示其實很喜歡自己的嘴巴，有時聽到負面評論難免暴走，當下只能立刻打電話跟朋友抱怨，不開心的情緒就會慢慢拋諸腦後。

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艾融中職最正MC

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