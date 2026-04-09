凱莉結婚10年坦承床事銳減！一周2次嘆「沒以前爽」　自爆曾開放式關係

記者孟育民／台北報導

今（9日）《百靈果NEWS》凱莉與琳妲、沐妍、曉帆一同出席「閨蜜電波」發表會。產後恢復一段時間的她，坦言親密關係的感受與以往有所差異，雖然老公強調「沒有差」，但她笑虧直言：「真的沒有以前爽！」也透露生活重心轉向育兒後，親密互動的頻率從過去較為頻繁，變成現在一週1、2次都覺得有點吃力。

▲百靈果凱莉與啦啦隊女神沐妍、琳妲、曉帆 出席「閨蜜電波」發表記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

凱莉和老公結婚10年，面對產後性慾與狀態的變化，笑說，「有時候很累就算了，做到睡著就睡著吧！做一做就真的很累！」凱莉也大方分享調整方式，包含嘗試情趣用品，認為科技輔助反而讓過程更順利。她透露，一開始老公略有抗拒，但經過一點時間溝通後，彼此關係反而更加融洽。兩人目前也積極討論如何重新找回兩人世界，例如偶爾將小孩託付給長輩照顧，創造更多相處時間。她笑稱老公是「典型直男」，但相當配合，只要她主動提出需求，對方都會盡力回應。

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▲凱莉大方分享夫妻房事 。（圖／記者湯興漢攝）

談及過往感情經驗，凱莉表示自己雖未曾有約P經驗，但能接受開放式關係。她回憶年輕時曾與外國男友維持此類關係，對方聲稱已與正宮溝通過，但後續卻出現讓她不安的情況，最終選擇結束這段關係。她坦言，這類關係容易牽涉複雜情感，也讓她更加謹慎看待感情界線。