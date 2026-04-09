直擊／鄧紫棋霸氣踩巨獅開唱！ 大巨蛋甜撂台語「突緊張卡詞」

▲鄧紫棋大巨蛋首場開唱。（圖／讀者提供）

記者翁子涵／台北報導

香港歌手鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站今（9日）於台北大巨蛋震撼登場，一連4天開唱，共吸引16萬名觀眾朝聖，她以一身亮面紅色戰袍霸氣現身，她站上巨型金獅，宛如女王降臨揭開序幕，氣勢磅礴，此次不僅是她睽違8年再度在台北舉辦大型個唱，更適逢巡演第150場里程碑，同時也是首位登上大巨蛋開唱的香港歌手，別具意義。

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▲▼鄧紫棋站在金獅上霸氣登場。（圖／讀者提供）

唱完《來自天堂的魔鬼》，鄧紫棋便以台語問候全場：「台北你好，我是鄧紫棋，我真需要你。」接著一度忘詞，緊張表示：「你看你們讓我多麼緊張，像個剛談戀愛的小女生，忘了要跟你們說什麼。」再用台語甜喊：「你們有思念我嗎？我真呷意你，多謝！」誠意十足的台語告白，引發全場歌迷尖叫聲不斷。她笑說久違台北，「聽到我的喘氣，我沒想到我在台北六年沒有來，為了你們喘氣，竟然是為了台語，朋友感受到我的誠意了嗎？」

她也幽默表示：「今天我們是一個工作日對不對？你們不是剛上完學或上完班過來，但你知道嗎？這是一個充滿生命力的演唱會，即便你們今天下午已經用了80%的生命力，我們今天晚上在這邊滿血復活！」並預告將帶來多首經典歌曲，邀請全場大合唱：「當一個很熟悉的我，把麥克風遞給很熟悉的你們，你們會不會跟我一起唱？」

鄧紫棋也舉杯敬全場，瞬間炒熱氣氛，她更感性提到，本場同時是「I AM GLORIA」巡演第150場的重要時刻，「非常非常感謝台北的你們對我的喜歡，我們一起把生命力激發出來。」 她也有感而發表示，這幾年世界各地發生許多事情，「無論我們是不是真的身在亂世，我們還是可以在亂世裡相愛。」隨後獻唱經典歌曲《光年之外》，掀起全場高潮。