父親肺炎急送ICU不幸離世！　女星崩潰爆哭吐最大遺憾

▲喬幼推出新單曲《櫻花戀》。（圖／喬幼提供）



記者翁子涵／台北報導

有「芒果公主」之稱的喬幼，在今年農曆年間痛失慈父，歷經人生最心碎的低潮後，帶著滿滿思念準備推出全新單曲《櫻花戀》，這首作品由蔡明學老師與喬幼聯手作詞、陳玉立老師譜曲，原本描寫男女情感的歌曲，因父親的離世，轉化為一首充滿遺憾與想念的作品，成為她送給父親最深的一封音樂情書。

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▲▼喬幼父親在農曆年前辭世。（圖／喬幼提供）





喬幼父親因肺炎住進加護病房，她在那段期間幾乎將所有心力都放在陪伴父親身上。即便工作滿檔，她仍堅持一天兩次探視，從不缺席。若中午有演出，她便清晨六點起床化妝、準備，只為能在探視時間一到，第一時間進入病房陪伴父親；探視結束後再趕往工作現場，也盡量排開晚間演出，只為多留一點時間守在父親身邊。



甚至在萬不得已的情況下，家人也曾透過視訊連線，讓父親在ICU也能看到喬幼站在舞台上的演唱，父親在農曆年前不幸離世，至今已過七七四十九天，但她的思念卻與日俱增，每當提起父親，她仍忍不住情緒潰堤，哭得梨花帶雨，她坦言心中最深的遺憾，是始終無法完成帶父親出國旅遊的心願。



而這份情感，也深深影響了《櫻花戀》的誕生，喬幼提及她曾不止一次在這座原本不太下雪的城市，遇上落雪，雪中的京都令她湧現靈感，也正是在這樣的情境與情感交織之下，她寫下了《櫻花戀》歌詞中那句「放袂落對你深深的愛 留戀置櫻花開的所在」，其實藏著她對父親的思念與那段未完成的京都之約。

