快訊／43歲金莎官宣結婚！　認愛小17歲男星3年修正果…甜蜜領證

記者陳芊秀／綜合報導

43歲大陸女星金莎9日官宣結婚！她與林俊傑合作《被風吹過的夏天》一曲在台灣爆紅，2020年參加陸綜《乘風破浪的姐姐》（浪姐）成為熱門人物，2023年認愛小17歲男星孫丞瀟，相隔3年兩人領證結婚，雙方透過微博曬出領證照：「介紹一下我的老公（老婆）。」

▲43歲金莎宣布結婚，情定小17歲男星孫丞瀟。（圖／翻攝自微博）

進度比節目快！官宣結婚當天陸綜開播

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官宣結婚當日，恰逢金莎、孫丞瀟參與的夫妻觀察真人秀《妻子的浪漫旅行 2026》首期開播。節目中，她透露兩人預計於兩天後領證，沒想到現實生活中的進度竟然「超前」，在節目播出時兩人已是合法夫妻。金莎也特別在直播與發文中強調，結婚是人生大事，「絕非為了配合節目，無人會拿此事開玩笑」，霸氣維護這段真摯的感情。



▲金莎、孫丞瀟曬領證結婚照。（圖／翻攝自微博）

17歲差母子戀被全網看衰到改觀

金莎與孫丞瀟年齡相差17歲被稱為「母子戀」，過去常被網友看衰戀情。現年26歲的孫丞瀟成功撕掉「母子戀」與「軟飯男」的標籤，他曾在追求期連續53天親自下廚，變換159道不重樣菜餚只為抓住女神的胃。

最令外界心服口服的，是孫丞瀟面對財產質疑時，主動提出「婚前財產公證」，並喊話「因為大家都覺得我衝著你錢來的，公證之後就不會到我兜裏了，然後整個世界就不會戳我脊梁骨」，此舉給足金莎安全感。兩人戀情被形容「現實版狙擊蝴蝶」，在2025年聖誕前夕於冰島極光下浪漫求婚，如今也順利領證完成登記手續。

▲金莎發文。（圖／翻攝自微博）

▲孫丞瀟發文。（圖／翻攝自微博）

