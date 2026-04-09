記者陳芊秀／綜合報導

大陸27歲女星金子涵在2020年參加選秀節目《青春有你2》走紅，去年閃電退圈後，身心狀況始終令粉絲揪心。她昨（8）日深夜突然開直播，亮出手機備忘錄寫下的長文，控訴3年前遭人強行在臉部「一次性注射四五十針不明物體」，導致多年來只要「不聽話」便會劇烈頭痛，更驚爆手機與生活皆遭監控。這場直播被陸網解讀是在向外界求救。

▲金子涵深夜直播求救，公開手臂滿滿疤痕。（圖／翻攝自微博）

臉遭一次性注射四五十針！聲稱被她控制



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金子涵直播拿紙筆寫下「被控制」、「不敢說」、「頭疼」等的字詞，還露出纖細手臂的新舊疤痕，震驚各界。她在手機備忘錄中寫道，3年前被人以「除痘消炎」為名，強推至機構注射不明液體。她心有餘悸地表示：「我還記得在我的臉上一次性注射了四五十針，直接懵了，疼得我一直掉眼淚。」她直指這並非一般水光針，而是「針管一針一針扎在臉和頭上的」，事後對方還給她服用不明止痛藥。

自此之後，金子涵表示這些年「只要不遵循她的想法」，頭部就會發生「平常人無法想像的劇烈疼痛」。她更絕望透露，這些年曾因疼痛難忍而三度嘗試自殘，「不是因為抑鬱症，而是實在太疼了，疼到想死。」

▲金子涵控訴遭強行在臉上注射數十針，家中被監控。（圖／翻攝自微博）

淚揭演藝圈黑暗面：被強迫演露骨劇本

除了肉體折磨，金子涵更指控身邊的人都被某位「資本背景強大」的人指使，不斷慫恿她當演員。她回憶拍戲過程極度痛苦，尤其是與男演員的親密戲讓她感覺「靈魂受到了侵犯」。她更提到曾拿到一份荒謬劇本，要求她扮演「AI女騙子」進行直播誘惑，劇情與台詞皆非常露骨。

「我的一舉一動全部都在被監控著，包括在家裡沒有穿衣服的樣子。」金子涵沉痛寫下，對方試圖讓大眾覺得她是精神病，連家人也誤解她「腦子有病」。她在直播中無奈表示，原本想發文卻不斷被屏蔽，只好透過直播請網友幫忙截圖存證，並宣告：「我不會再忍下去了，我不是你的寵物，我是一個人。」

澄清頭上傷疤！離開北京尋求自由

連日來金子涵的控訴不斷衝上熱搜，她同時解釋熱搜上討論的後腦傷疤，是2019年在紐約植髮手術留下的痕跡，與此次指控的頭痛事件無關。她強調頭痛是從那次「一次性扎四五十針」當晚開始的。目前她已離開北京、不停搬家，只為了尋求「自由的生活和自由的去愛我想愛的人」。

▲金子涵澄清頭上傷疤。（圖／翻攝自微博）

▲金子涵表示發文有困難。（圖／翻攝自微博）

▲金子涵透露要離開北京搬家。（圖／翻攝自微博）

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