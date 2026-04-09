呂文婉後台遭怪女強行合照錄影！　揭離譜身份氣炸：歹年冬搞肖郎

記者蔡宜芳／綜合報導

資深媒體人呂文婉是許多談話節目的常客，她9日在社群透露，自己於化妝間突然遇到一位「女來賓」強行合照、錄影，後續更讓她傻眼直呼：「跑通告二十幾年來，第一次遇到這款代誌！」

▲呂文婉上遍各大節目，9日透露自己在後台遇到怪人。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH﻿）

呂文婉透露，自己早上走進化妝間，看到一位陌生女性正在做妝髮，對方在妝髮完成後，突然朝她走來、要求合照。呂文婉當時因還沒完妝，便表示是否可以等自己完妝再拍，並半開玩笑地說「我有偶包啦」婉拒。

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沒想到，對方竟一路跟到化妝位子，直接在呂文婉身後拿起手機自拍錄影，把呂文婉梳化的畫面當背景，「接著更靠到我身邊，在完全沒有再詢問的情況下，直接合影。更誇張的是，她還自己在鏡頭前裝鬼臉、扮醜，一邊說：『這樣總可以吧？這樣妳還是很美～』。」

▲呂文婉在後台遇到陌生女子強行合照錄影。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH﻿）

呂文婉坦言自己當下已經開始覺得生氣，所幸好友戴志揚過來聊天緩解場面，「但她仍不斷在我們之間插話，內容既突兀又無厘頭！直到其他來賓陸續抵達，主持人也進場，她才默默退開。」

最令呂文婉傻眼的是，後來才發現該女子根本不是受邀來賓，對方不僅光天化日之下混入後台，騙取專業妝髮，甚至還順手喝了製作單位準備的咖啡，「竟然可以如此理直氣壯、毫無邊界感。這到底算小偷？還是詐騙？」呂文婉也氣得大罵「歹年冬搞肖郎」。

【呂文婉社群全文】

#歹年冬搞肖郎

先說…跑通告二十幾年來，第一次遇到這款代誌！！！

今早約莫10點走進化妝間，當時已有一位女性「來賓」正在梳化中；另一位來賓戴志揚則低頭認真看腳本。

我倆好久不見，一聊開，自然停不下來。

不久，那位對我來說完全陌生的女性來賓妝髮完成，換戴志揚上位。

這時，她突然朝我走來，靠近我身邊問：「我可以跟妳拍照嗎？」

我笑著回她：「可以啊，不過我還沒完妝、頭髮也還沒整理，等我弄好再拍好嗎？」

她卻回：「不會啊，現在就很漂亮了。」

我半開玩笑說：「哈哈，歹勢，我有偶包啦～」

原本以為這樣已經算是婉拒，也能化解尷尬。

沒想到，事情才正要開始。

輪到我坐上妝髮位子時，她竟一路跟過來，直接在我身後拿起手機自拍錄影，把我梳化的畫面當背景。

接著更靠到我身邊，在完全沒有再詢問的情況下，直接合影。

更誇張的是，她還自己在鏡頭前裝鬼臉、扮醜，一邊說：「這樣總可以吧？這樣妳還是很美～」

老實說，那一刻我已經開始惱火了。

再繼續下去，我大概就要開口了...

還好戴志揚適時過來找我聊天，稍微緩了一下場面。

但她仍不斷在我們之間插話，內容既突兀又無厘頭！

直到其他來賓陸續抵達，主持人也進場，她才默默退開。

就在此時，劇情急轉直下...

原來，她根本不是受邀來賓。

不只混進來騙了妝髮，還順手喝了製作單位準備的咖啡……

光天化日、眾目睽睽之下，竟然可以如此理直氣壯、毫無邊界感。

這到底算小偷？還是詐騙？