侯佩岑3年前爆婚變！　1家4口出現雪梨街頭現況曝…美背網歪樓

記者陳芊秀／綜合報導

女星侯佩岑2011年與老公黃伯俊結婚，育有2子，2023年因IG發文「離開是為了更好的相遇」遭疑婚變，雖事後曬慶生影片否認，婚變傳聞仍不時再起。近日網友在澳洲雪梨街頭巧遇其一家四口出遊，一家人溫馨互動也間接駁斥傳言。

▲侯佩岑3年前曾一度傳婚變。（圖／翻攝微博）

根據網友在社群平台分享的目擊照，侯佩岑與家人現身於雪梨繁忙的Haymarket George Street（喬治街），她穿著黑色合身上衣搭配碎花長裙，長髮及腰，牽著小兒子的手漫步；老公黃伯俊則身穿深色T恤，在前方牽著大兒子帶路。網友PO文：「第一次跟偶像並肩走了很久才認出來，看她帶著孩子沒忍心打擾，沒要簽名沒要合照，就這麼跟偶像擦肩而過了！」

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▲侯佩岑一家四口現身雪梨街頭，感情融洽。（圖／翻攝小紅書）

照片曝光後，網友紛紛讚嘆侯佩岑48歲的狀態，輪番留言「這個背影好美啊！哪裡看出來是虛50的！法拉利老了還是法拉利」、「自律的人就是這樣」、「我的天啊她跟我媽一樣大，我的背影還沒她的顯年輕」。甚至有人好奇「她是不是定居在那邊了」，有網友聲稱「很早前就定居了，她老公澳洲長大澳洲讀書，早就在澳洲有房產了，主播一直澳洲台灣兩地跑」。還有人留言稱「她老公家族早就開始在澳洲深耕，從小澳洲長大」，一家人長居何處也引發關注。