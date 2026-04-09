曾國城台北擁4億房產！　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」全為年邁雙親

▲曾國城對房地產的眼光獨到，在台北至少擁有四間房產，總值約新台幣四億元。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

靠著主持節目與副業經營，曾國城累積豐厚財產，他對房地產的眼光獨到，在台北至少擁有4間房產，總值近4億元。近期本刊接獲爆料，指曾國城將賣掉內湖百坪大別墅，開價9,288萬元，原來是他想讓年事已高的雙親住得離自己近一點，以便就近照顧，才賣掉舊房，堪稱現代孝子。

出道超過30年的曾國城，憑靈敏反應與幽默風格，長期穩坐綜藝一線主持人，手上節目有《型男大主廚》《天才衝衝衝》及《全民星攻略》等，雖然收入頗豐，但他自曝因年少家貧、投資失利負債，養成了極度節儉習慣，還常被戲稱「小氣」，每月僅向老婆領取5萬元零用錢。

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▲曾國城（左二）與徐乃麟（右二）主持《天才衝衝衝》將近20年，並在今年初慶祝播出第1,000集。（圖／華視提供）

上百坪數 總價高

曾國城對房地產偏好自住兼投資的置產策略，在台北內湖及敦化南路等精華地段皆擁有房產。近日他打算賣掉位在內湖、屋齡20年的四層樓透天別墅，該房總坪數是110.77坪，正面擁公園景觀，加上5房2廳3衛的格局及雙車位，一坪開價約83.85萬元，總價9,288萬元，屬於稀有物件。

▲曾國城名下的台北內湖4層樓透天別墅，近期張貼出售廣告。（圖／翻攝自591官網）

據了解，曾國城賣房原因單純，因父母年事已高，住在透天別墅的確寬敞又舒適，雖有電梯，但偶爾還是要爬樓梯上上下下，對老人家是一大負擔，且與他的住所有段距離，因此曾國城將名下另一間房屋重新裝潢，打造成適合長輩居住的無障礙空間，讓爸媽入住。

據悉，曾國城的別墅房釋出後，吸引不少買家前往看房，或許因總價高，至今還在等待有緣人。

▲為了照顧年邁的父母，曾國城重新裝潢舊居，打造成無障礙空間，方便父母行動。（圖／鏡週刊提供）

扛債不賣 起家厝

提起家人感情，曾國城很重視家庭與陪伴，從小就習慣三代同堂，雖然現在沒和父母同住，但仍堅持就近照料爸媽，他也注重家庭凝聚力，如在父親80大壽時，規劃了家族日本之旅，展現對長輩的孝心與陪伴。

早年，曾國城住在內湖大華山莊透天別墅，這處房產見證了他從單身、結婚生子到演藝事業攀上高峰的過程，被視為演藝事業的福地，就算他一度因投資副業失敗，負債千萬元，仍堅持保留這間房子不變賣，只因他對此一「起家厝」擁有深厚感情。曾國城善用買大換小、舊換新的策略，逐步將資產配置到更精華的物件中，成了擁有四億元房產的億萬富翁。

去年曾國城一度陷入演藝危機，包括失言力挺黃子佼等風波，導致他形象重挫並損失代言，經過沉潛後，曾國城除了現有節目，更斜槓成為 YouTuber，分享表演與生活觀察。

▲因失言力挺黃子佼復出而遭網友撻伐，曾國城隨後主動請辭《一字千金》主持棒。（圖／翻攝自曾國城臉書、公視臉書）





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