ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

逸祥愛車慘變老鼠房！損失曝光
「穀雨」5招防小人穩事業
梓梓「解放平口炸上圍」身材全被拍
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曾國城台北擁4億房產！　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」全為年邁雙親

買賣房產為盡孝／獨家！老父老母搬出空置　曾國城近億元別墅等嘸人買

▲曾國城對房地產的眼光獨到，在台北至少擁有四間房產，總值約新台幣四億元。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

靠著主持節目與副業經營，曾國城累積豐厚財產，他對房地產的眼光獨到，在台北至少擁有4間房產，總值近4億元。近期本刊接獲爆料，指曾國城將賣掉內湖百坪大別墅，開價9,288萬元，原來是他想讓年事已高的雙親住得離自己近一點，以便就近照顧，才賣掉舊房，堪稱現代孝子。

出道超過30年的曾國城，憑靈敏反應與幽默風格，長期穩坐綜藝一線主持人，手上節目有《型男大主廚》《天才衝衝衝》及《全民星攻略》等，雖然收入頗豐，但他自曝因年少家貧、投資失利負債，養成了極度節儉習慣，還常被戲稱「小氣」，每月僅向老婆領取5萬元零用錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

買賣房產為盡孝／獨家！老父老母搬出空置　曾國城近億元別墅等嘸人買

▲曾國城（左二）與徐乃麟（右二）主持《天才衝衝衝》將近20年，並在今年初慶祝播出第1,000集。（圖／華視提供）

上百坪數　總價高

曾國城對房地產偏好自住兼投資的置產策略，在台北內湖及敦化南路等精華地段皆擁有房產。近日他打算賣掉位在內湖、屋齡20年的四層樓透天別墅，該房總坪數是110.77坪，正面擁公園景觀，加上5房2廳3衛的格局及雙車位，一坪開價約83.85萬元，總價9,288萬元，屬於稀有物件。

買賣房產為盡孝／獨家！老父老母搬出空置　曾國城近億元別墅等嘸人買

▲曾國城名下的台北內湖4層樓透天別墅，近期張貼出售廣告。（圖／翻攝自591官網）

據了解，曾國城賣房原因單純，因父母年事已高，住在透天別墅的確寬敞又舒適，雖有電梯，但偶爾還是要爬樓梯上上下下，對老人家是一大負擔，且與他的住所有段距離，因此曾國城將名下另一間房屋重新裝潢，打造成適合長輩居住的無障礙空間，讓爸媽入住。

據悉，曾國城的別墅房釋出後，吸引不少買家前往看房，或許因總價高，至今還在等待有緣人。

買賣房產為盡孝／獨家！老父老母搬出空置　曾國城近億元別墅等嘸人買

▲為了照顧年邁的父母，曾國城重新裝潢舊居，打造成無障礙空間，方便父母行動。（圖／鏡週刊提供）

扛債不賣　起家厝

提起家人感情，曾國城很重視家庭與陪伴，從小就習慣三代同堂，雖然現在沒和父母同住，但仍堅持就近照料爸媽，他也注重家庭凝聚力，如在父親80大壽時，規劃了家族日本之旅，展現對長輩的孝心與陪伴。

早年，曾國城住在內湖大華山莊透天別墅，這處房產見證了他從單身、結婚生子到演藝事業攀上高峰的過程，被視為演藝事業的福地，就算他一度因投資副業失敗，負債千萬元，仍堅持保留這間房子不變賣，只因他對此一「起家厝」擁有深厚感情。曾國城善用買大換小、舊換新的策略，逐步將資產配置到更精華的物件中，成了擁有四億元房產的億萬富翁。

去年曾國城一度陷入演藝危機，包括失言力挺黃子佼等風波，導致他形象重挫並損失代言，經過沉潛後，曾國城除了現有節目，更斜槓成為 YouTuber，分享表演與生活觀察。

買賣房產為盡孝／獨家！老父老母搬出空置　曾國城近億元別墅等嘸人買

▲因失言力挺黃子佼復出而遭網友撻伐，曾國城隨後主動請辭《一字千金》主持棒。（圖／翻攝自曾國城臉書、公視臉書）


更多鏡週刊報導
買賣房產為盡孝／Selina孝親翻新士林舊居成「夢幻養老宅」　任爸看到落淚了
姐姐開條件／獨家！《浪姐七》踩到紅線　蕭薔奇怪條件堅持單獨住宿
甩肉變帥哥／獨家！開民宿咖啡廳暴肥　黃雅珉帥兒半年減40公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

逸祥愛車慘變老鼠房！排檔桿內「塞滿餅乾」　管線全爛損失曝光

逸祥愛車慘變老鼠房！排檔桿內「塞滿餅乾」　管線全爛損失曝光

10小時前

酷的夢沉默3天反擊前員工！　澄清「從未說台人自卑」曬對話截圖

酷的夢沉默3天反擊前員工！　澄清「從未說台人自卑」曬對話截圖

12小時前

峮峮被爆新戀情IG發聲！　「轉發1貼文」洩真實心境

峮峮被爆新戀情IG發聲！　「轉發1貼文」洩真實心境

9小時前

曾國城台北擁4億房產！　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」全為年邁雙親

曾國城台北擁4億房產！　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」全為年邁雙親

1小時前

泰民前老闆涉詐7.1億遭警搜查！　「旗下藝人全跑光」逛百貨還賒帳

泰民前老闆涉詐7.1億遭警搜查！　「旗下藝人全跑光」逛百貨還賒帳

11小時前

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」天天要！　林倪安被逼無套吃藥痛到暈倒

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」天天要！　林倪安被逼無套吃藥痛到暈倒

23小時前

白冰冰不滿海報名字「被放往生藝人旁」　高流執行長還原道歉過程

白冰冰不滿海報名字「被放往生藝人旁」　高流執行長還原道歉過程

11小時前

巴鈺心痛證實父親過世「把拔走了」　要哭到不再哭：不要安慰我

巴鈺心痛證實父親過世「把拔走了」　要哭到不再哭：不要安慰我

11小時前

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子 正宮核對時間軸心碎

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子 正宮核對時間軸心碎

4/8 07:50

車銀優爆逃稅再發聲道歉！　認已繳清200億：責任在我

車銀優爆逃稅再發聲道歉！　認已繳清200億：責任在我

11小時前

朱宇謀討要母乳對話曝光！多名受害女子出面控惡行　反抗遭問：為何不能親

朱宇謀討要母乳對話曝光！多名受害女子出面控惡行　反抗遭問：為何不能親

16小時前

全票奪下金馬女配角！陳雪甄拍片像受難　被導演嗆：妳只能這樣嗎

全票奪下金馬女配角！陳雪甄拍片像受難　被導演嗆：妳只能這樣嗎

8小時前

熱門影音

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」
伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！

伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
蕭薔透露和大S住很近　曾在便利商店相遇

蕭薔透露和大S住很近　曾在便利商店相遇
陳仙梅曾「沒戲拍陷憂鬱」　跑去擺地攤.端盤子

陳仙梅曾「沒戲拍陷憂鬱」　跑去擺地攤.端盤子
大S生日具俊曄偷藏驚喜　鼓勵《原少2》選手談戀愛

大S生日具俊曄偷藏驚喜　鼓勵《原少2》選手談戀愛
王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！

王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！
馮提莫被要求腋下管理　反擊：為什麼男生不用

馮提莫被要求腋下管理　反擊：為什麼男生不用
聽信ChatGPT卻買錯手機殼　Winter氣到找 AI 吵架！

聽信ChatGPT卻買錯手機殼　Winter氣到找 AI 吵架！
SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1
李多慧父母叮嚀感謝台灣　接20個代言「我是有錢人」

李多慧父母叮嚀感謝台灣　接20個代言「我是有錢人」
林襄拍宣傳片狂卡詞　李多慧：妳是台灣人XD

林襄拍宣傳片狂卡詞　李多慧：妳是台灣人XD
林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

林倪安控朱宇謀劈腿施暴！　他強硬提告「絕不寬貸」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

小S脫口「派翠克認愛檸檬」　他崩潰跳起來：這直播欸！

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

王鶴棣錄影「遭數百人推擠」宛如喪屍　深夜宣布退出...要求節目組公開道歉！

王鶴棣錄影「遭數百人推擠」宛如喪屍　深夜宣布退出...要求節目組公開道歉！

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

李多慧努力減肥「被照片嚇到」　IG追蹤破200萬：感謝台灣人

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

江宏傑早得知福原愛再婚懷孕　拒絕湊對蔡尚樺「錢姐就OK」

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

向太摔斷腿「郭碧婷急探視」：沒白疼她　網憂退賽浪姐...力挺媳婦「是一股清流」！

看更多

【滿地狼藉】國道岡山段連2車禍釀3傷　1人無呼吸心跳...大貨車「斷頭」

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

陸劇男神減重5kg！新戲搏命「單手馴馬、衝火場」　0替身親上陣

48分鐘前0

江語晨《浪姐7》錄一半突離開！鞠躬跑走慌張畫面曝…疑官司出事

1小時前0

4月9日星座運勢／巨蟹出門有驚喜　雙魚理財收入增

1小時前0

小A辣將告別國際選美舞台！粉色戰袍辣秀長腿　鬆口：明年是最後一戰

1小時前0

85歲「台灣嘻哈始祖」劉福助爆多次拒絕演出　罕見露面近況曝光！

1小時前47

曾國城台北擁4億房產！　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」全為年邁雙親

2小時前21

正妹女歌手認愛「小楊祐寧」！　熱戀半年卻拒絕一起工作原因曝光

2小時前0

女星八點檔穿合身洋裝「S型曲線超火辣」　維持好身材不敢吃便當

8小時前33

全票奪下金馬女配角！陳雪甄拍片像受難　被導演嗆：妳只能這樣嗎

9小時前40

盧廣仲北、高流加場「15萬人搶爆」　他鬆口大巨蛋：下次經過去唱

讀者迴響

熱門新聞

  1. 逸祥愛車排檔桿內「塞滿餅乾」　管線全爛損失曝光
    10小時前1814
  2. 酷的夢反擊前員工！澄清「從未說台人自卑」曬對話截圖
    12小時前3619
  3. 峮峮被爆新戀情IG發聲！
    9小時前264
  4. 曾國城台北擁4億房產　賣內湖別墅 「原因藏洋蔥」
    1小時前66
  5. 泰民前老闆涉詐7.1億遭警搜查「旗下藝人全跑光」
    11小時前10
  6. 朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥
    23小時前3624
  7. 白冰冰不滿海報名字「被放往生藝人旁」　高流執行長道歉
    11小時前81
  8. 巴鈺心痛證實父親過世「把拔走了」
    11小時前101
  9. 不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子
    4/8 07:502611
  10. 車銀優爆逃稅再發聲道歉！
    11小時前142
ETtoday星光雲

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合