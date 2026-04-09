夏克立遭爆「狂傳對鏡自慰裸照」！2女被迫上床 前經紀人心痛發聲

記者潘慧中／綜合報導

葛斯齊開轟夏克立！公開「三受害女完整對話」撕開他假面人設

狗仔葛斯齊8日發文直指夏克立長期以來利用公眾同情心，營造虛假人設。葛斯齊表示，他已掌握包含P女、A女及前經紀人Serene等三名受害女性提供的證據，內容指控夏克立在親友與網路間造謠抹黑，甚至連其代理律師也被牽連中傷，「錄音完整公開後，你的所有謊言必將不攻自破！」

▲葛斯齊公開夏克立傳給A女的裸照。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）



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爆夏克立套路PUA多名女性！葛斯齊：自戀人格慣性說謊

根據葛斯齊的調查，夏克立對待多位受害女性皆使用一樣的「精神控制（PUA）」套路。他在爆料中指出，夏克立四處散播不實言論，將所有爭議責任推給前經紀人，試圖掩蓋自己不願負責的真實面貌。他痛批這種行為是「極度自戀的人格慣性說謊」，理應受到社會譴責。

P女指控接機後遭索房過夜！夏克立辯稱「性功能障礙」撇清

P女指控夏克立2025年主動提供航班要求接機，隨後以怕被偷拍為由要求前往女方家中過夜，「兩人並未有任何正常交往，供稱學英文之事，便直接發生性關係，事後他還嫌棄女生身材胸一大一小。」然而，夏克立面對查證時矢口否認，聲稱是女方主動糾纏，甚至向記者辯稱有「性功能障礙」，需靠藥物才能勃起，且當天身上沒帶藥，因此無法發生關係，「都是女生主動爬上他的身體磨蹭想發生關係。」

▲葛斯齊公開夏克立跟P女的私密對話。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）



驚爆要求P女墮胎！夏克立稱經紀人暗戀自己

事件更嚴重的部分，在於P女發現疑似懷孕後，夏克立被指控明確表示不要孩子，要求女方吃藥或動手術墮胎。他還反覆叮囑對方不可聯繫當時的經紀人Serene，並謊稱經紀人暗戀自己，藉此分化受害者。當記者進一步求證時，夏克立竟反指P女貪圖他的錢財，並聲稱自己行為並未違法，指責女方一廂情願，雙方說法陷入羅生門。

▲葛斯齊公開夏克立跟P女的私密對話。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）



夏克立2018年吐露離婚意願 A女揭穿「全家見過面」謊言

另一名受害者A女也出面表示，夏克立的說法全是謊言。夏克立曾向記者宣稱A女主動找上門且全家人都見過她，但A女澄清從未去過夏家，也未見過其家人。A女陳述是夏克立主動搭話，藉口介紹男友來頻繁聯繫並展開追求。據指稱，夏克立早在2018年就向她坦言想與黃嘉千離婚，並希望A女能等他。

▲夏克立。（圖／翻攝自Instagram／xiakeli）



驚悚按摩事件曝光！A女全裸整理遭夏克立闖入

2020年，夏克立被指控介紹一名按摩師李阿姨給A女，聲稱可私下至家中服務、不用被公司抽成。但按摩結束，她正處於全裸整理狀態時，夏克立竟突然闖入房間，「在猝不及防、半推半就之下與夏克立發生了性關係。事後夏克立更加色膽包天，時常對著鏡子自拍多張裸照發給A女觀看，還會告訴對方自己正在自慰。」

前經紀人Serene痛心遭抹黑！指夏克立說法矛盾難以信服

前經紀人Serene得知上述事實後表達了滿滿的無奈，並證實多名女生已與她取得聯繫。Serene向記者表示，夏克立對每位女性的說法都不一致，且對她本人也進行了抹黑栽贓，「對自己過去幫助過夏克立，他竟恩將仇報，不斷在他們親友間造謠抹黑他倆關係，甚至為了擺脫女粉嫁禍給她感到非常心痛！」

▲Serene痛心夏克立恩將仇報。（圖／翻攝自Instagram／xiakeli）



葛斯齊開戰！批夏克立「做賊喊抓賊」：這種藝人必須涼

對於夏克立先前提告的舉動，葛斯齊認為這只是為了向廠商交代而進行的「做賊喊抓賊」行為。葛斯齊憤怒地說，自己不需要等開庭，直接將完整證據公開讓大眾公評，「這位失德藝人夏克立，反覆犯錯不認，被爆料後隱身，事後還接受專訪告訴社會大眾一切非屬實，可惡行徑令人髮指，希望大眾對於這些賺公眾財的明星多加檢視，不要再被節目效果人設被欺騙，夏克立這種藝人必須涼。」

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