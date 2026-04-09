洪都拉斯把王偉忠當天敵「眼紅郭子乾走紅」　10年後翻身內幕曝光

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《明星養老院》即將於4月18日、19日在台中市中山堂豪華登場，王偉忠在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪主角之一的洪都拉斯。洪都拉斯驚爆當年他曾把王偉忠視為「天敵」，因為王偉忠簽下了同為幕後的郭子乾、陳為民等當藝人，唯獨沒簽他，讓他很不平衡。

▲洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》有精彩演出。（金星文創提供）

洪都拉斯回憶，《連環泡》時期他與郭子乾、陳為民等人同為助理，眼見同儕紛紛簽約出道而且迅速走紅，自己卻未獲青睞，可是十多年後，《悶鍋》找洪都拉斯演「葉教授」，王偉忠卻答應，還要他天天來演，讓洪都拉斯很認真地問王偉忠「到底看到了什麼？」

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▲洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》有精彩演出。（金星文創提供）

王偉忠解釋，當時希望二十多歲的洪都拉斯能留在幕後發展，因為幕後也很重要，但多年後再見到中年的洪都拉斯，發現他臉部線條與不一樣了，每條紋路都很有戲，他為了演出還收集很多心靈開示語，什麼「山窮水盡疑無路，清粥小菜復興南路」，非常好笑。

▲洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》有精彩演出。（金星文創提供）

所以看過洪都拉斯的「葉教授」演出後，王偉忠立刻問「能不能天天來演？」洪都拉斯說，那天對他來說印象非常深刻，可說是他人生的轉捩點，跟太太走在回家路上好開心，第一次找到人生軌道的方向。

▲洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》有精彩演出。（金星文創提供）

舞台劇《明星養老院》巡演至今已邁入第六年，洪都拉斯從五十多歲演到六十出頭。他在劇中飾演跟明星朋友們一起住在養老院的諧星，劇中有一句台詞「老是最公平的，誰也躲不掉！」讓他很有共鳴。王偉忠也強調，諧星的訓練極為紮實，好的諧星必然是好演員，這也是為什麼從《悶鍋》出身的藝人如今都在影視圈發光發熱。

▲洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》有精彩演出。（金星文創提供）

洪都拉斯說，《明星養老院》裡面談到藝人與孩子之間的關係，他也有所感，因為《悶鍋》都在晚上直播，長達十年他無法與家人共進晚餐，全靠太太照顧老小。現在孩子都入社會工作了，兒子擔任護理師、女兒則是國中英文老師。有趣的是，女兒繼承他愛搞笑的個性，常會模仿他在《豆腐媽媽》中的演出片段傳到家庭群組，逗得全家大笑。

▲洪都拉斯在舞台劇《明星養老院》有精彩演出。（金星文創提供）