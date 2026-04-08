泰民前老闆涉詐7.1億遭警搜查！　「旗下藝人全跑光」逛百貨還賒帳

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國經紀公司ONE HUNDRED代表車佳元近來因涉嫌詐欺，旗下的A娛樂公司遭到警方強制搜查。車佳元被指控利用旗下藝人名義，騙取合作預付款後卻「放鴿子」，加上先前傳出拖欠男團THE BOYZ的結算金、在百貨公司賒帳不還等負面消息，形象瞬間跌入谷底。

▲車佳元在被爆出與MC夢不倫戀後，牽扯出一連串爭議。（圖／翻攝自NAMU WIKI）

根據韓媒《Newsis》報導，首爾警察廳金融犯罪搜查隊於3日針對位於首爾江南區的A娛樂公司進行搜索扣押，並掌握了關鍵資料。車佳元涉嫌利用旗下藝人的名氣，向業界提出合作計畫，但在收取預付款後卻沒有如實展開業務。目前警方已接獲三起告訴狀，合併進行調查中。據悉，受害者主張的詐欺金額竟然高達300多億韓幣（約新台幣7.1億元），金額十分驚人。

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此前，車佳元經營的ONE HUNDRED面臨多項指控，包括旗下團體THE BOYZ未結算金額約達10億韓幣（約新台幣2368萬元），其他子公司的藝人也紛紛控訴未收到酬勞，包含泰民、VIVIZ、李昇基、李茂珍等藝人，全都通報解約走人。

▲泰民於2月首先發難控訴遭拖欠酬勞，宣布解約。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox）

另外，車佳元還被爆出在百貨公司名品館賒帳，取走多件產品後未付清款項，導致名下別墅遭到假扣押。雖然公司先前曾多次發表「與事實不符」的立場試圖澄清，但在警方的強制搜查行動下，指控的真實性將交由司法釐清。