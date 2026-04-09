江語晨《浪姐7》錄一半突離開！鞠躬跑走慌張畫面曝…疑官司出事

記者陳芊秀／綜合報導

女星江語晨正在大陸參加《乘風2026》（浪姐7），節目於4月3日開始以直播方式播出，不料卻在7日凌晨突然發文求助尋找加州的律師，該則發文目前已經刪除。而她一度被謠傳退賽，但是相關人士否認，昨日（8）又發生她突然離開錄影現場，疑似官司纏身再度引發外界揣測。

▲江語晨參加《浪姐7》受關注。（圖／翻攝自微博）

《浪姐7》開播後波折重重，原本打出節目全程直播，不修音、不剪接，連參賽姐姐的彩排也同步直播放送，然而實際播出後，部分直播內容臨時喊停，近日進行一公小考，也由直播改為錄播。而江語晨傳出一公小考時表現頻頻失誤，記不住歌詞，連自己的表演部分也記不住，表演結束後還突然離場。

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據網上瘋傳的影片，江語晨突然起身，揹起隨身皮包並拿著資料夾，向主持人，現場所有參賽姐姐示意要先走一步，接著90度鞠躬，馬上小跑步往門口移動，似乎有極其緊急的事情需要處理。而且她的表情顯得相當焦慮且凝重，離開前對著工作人員或隊友揮了揮手，臉上帶著歉意與不安。主持人則語氣溫柔地向大家解釋：「語晨姐姐因為有一些私事要抓緊時間去處理，一切順利、一切順利，理解理解。」

▲江語晨離開時向現場致意。（圖／翻攝自微博）

江語晨2016年嫁給美國籍機師Josh，一度淡出演藝圈，去年（2025）10月3日突然宣布已與對方協議離婚，9年婚姻畫下句點。而她這次參加陸綜《浪姐7》，也以此復出樂壇，但是錄影開始沒多久不斷出狀況，加上日前急找加州的律師要出庭，陸網推測她的官司應該與離婚前夫有關。