網美Coser拒付尾款！遭攝影師公開「0修圖原片」…對比照全網嚇瘋

記者陳芊秀／綜合報導

陸網近日瘋傳一位網美Coser疑似在拍攝後拒付尾款，遭攝影師直接在論壇公開多張「零修圖」原片。由於原片與大眾印象中的形象落差巨大，震撼對比照迅速引發熱議，網友形容攝影師此舉「純純的報復社會」。

▲陸網瘋傳一位網美Coser拒付尾款，被攝影師公開原始照片。（圖／翻攝自微博）

據公布照片，該名Coser扮演人氣動漫角色，在沒有後製、濾鏡效果下，Coser的臉型明顯圓潤、飽滿，臉頰與下頷線連成一片，呈現明顯的雙下巴。此外，Coser身材顯得較為厚實，佩戴牙套露出笑容。

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隨後，有網友在留言串疑似該名Coser經過精修後的成品照。修圖後的樣貌與原片判若兩人。首現臉型從圓潤變成了精緻立體的「V字瓜子臉」，雙眼變得大而有神，鼻樑挺拔，牙套與雙下巴完全消失，笑露白牙，整張臉呈現出瓷娃娃般的無瑕感，瞬間變身二次元女神。

▲網傳修圖後的照片。（圖／翻攝自微博）

網友輪番留言「大白天的就開始放鬼圖」、「經濟上不但受了損失，精神上也備受打擊」、「仇人也不過如此」、「上傳這種東西是活膩了還是吃撐了」、「純純的報復社會」、「你必須向我支付觀看這組圖的費用」、「我要向攝影師索賠看鬼圖的精神損失費」。同時有人稱讚修圖版「這已經是投胎級別的修圖了」。

▲陸網震驚反應。（圖／翻攝自微博）