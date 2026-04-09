跟李孝利不和遭傳9年！IU攻破謠言見「姐夫」　私下互動曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手IU過去曾到天后李孝利濟州島民宿住，怎料，兩人過去互相取消追蹤彼此，近年來未合體，因此不斷遭傳不和，對此，她們都沒有正式回應過，使得謠言越傳越盛。直到近日，IU登上李孝利老公李尚順的廣播節目，正式戳破謠言。

▲IU出演李尚順廣播節目。（圖／翻攝自MBC）



IU為了宣傳新戲《21世紀大君夫人》，8日出演MBC廣播節目《完美的一天李尚順》，兩人自然地分享近況，展現依舊深厚的交情。李尚順先熱情打招呼表示：「真的很久沒見了，雖然偶爾會通電話、也會一起創作，但彼此都很忙。」IU則開心回應：「一想到能見到社長，連絲毫沒有猶豫就決定來上節目了。」流露出不變的情誼。

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▲IU出演《孝利家民宿》後，與李孝利夫妻持良好關係。（圖／翻攝自JTBC）



此前，IU在2017年出演綜藝節目《孝利家民宿》後，便與李孝利、李尚順夫婦維持良好關係，但節目結束後被網友發現雙方的IG互相取消追蹤，一度傳出不和傳聞，再加上李孝利未出席IU演唱會、節目未同框等，使得外界相當注目兩人的關係。

▲李孝利早在節目上聊起與IU的互動。（圖／翻攝自MBC）



但其實李孝利早在2025年就曾直接提到IU，並表示「能一直關心我的人其實不多」，等同否認外界所認為的不和傳聞。如今IU也登上「姐夫」李尚順的節目，傳聞不攻自破，難得同框的畫面掀起熱議。