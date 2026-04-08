酷的夢沉默3天反擊前員工！　澄清「從未說台人自卑」曬對話截圖

記者蔡宜芳／綜合報導

在台發展的法國YouTuber「酷的夢」（以下簡稱酷），近來遭前員工爆料私下辱台及勞資糾紛，酷在沉默三天後，於今（8）日發出長文澄清，鄭重聲明從未說過「台灣人就是自卑」等言論，他也曬出與前員工的對話紀錄自清。

▲酷的夢於8日發聲 。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

酷表示，自己與前員工田小姐的僱傭關係是在三年前，「有一些細節需要時間釐清與確認，因此讓大家久等了，接下來我會做一個清楚的說明。」他強調自己從未說過「花錢請台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」這樣的話，直指對方「不實捏造、惡意扭曲」，將保留一切法律救濟的權利。

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關於勞健保與資遣爭議，酷解釋，田小姐兩年前僅任職一個半月，當時公司規模在五人以下，雖因疏失誤用申報表，但發現後已回溯補辦，並未遭裁罰。針對「下班騷擾」的控訴，酷也曬出對話截圖，澄清任職期間僅有兩次在週日聯繫，且資遣後是因對方未繳回PPT工作檔案，才傳訊提醒，「因與田小姐歷經互相腦力激盪與意見交換之後，仍覺理念不合，所以最終決定終止合作，本公司對此亦表遺憾。」

▲▼酷的夢聲明內容。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

在招募文引發的爭議上，酷展現誠意致歉，承認「玻璃心」一詞確實有措辭不當的狀況，承諾未來會更審慎用語。至於薪資面議的質疑，他則說明該職缺起薪有基本保障，並會依個人條件往上調整。酷表示，自己八年前來台的初衷，就是為了介紹這塊土地，他從未把大家的支持視為理所當然，只想努力做出好內容，「即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。」強調團隊未來會秉持信念，繼續拍出越來越厲害的影片。

▲▼酷的夢公開證據及對話內容。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

【酷聲明全文】

大家好，我是酷的夢。

這次的事件影響到大家的清明連假，甚至還佔用到媒體版面，我很抱歉，也謝謝大家的關心與耐心。

因為和田小姐的僱傭關係是在三年前，有一些細節需要時間釐清與確認，因此讓大家久等了，接下來我會做一個清楚的說明。

一、任職情況與勞健保爭議：

1. 田小姐任職時間為112年2月14日至3月31日，共計1個半月。本公司於田小姐入職時申請投保誤使用「健保」申報表，發現後已即時更正，主管機關亦核准將加保日回溯至田小姐之到職日112年2月14日（勞退提撥也一同更正），並未遭認定違法而被裁罰。

本公司當時爲規模5人以下之公司，依法無須強制投保勞保。此次為疏失而未使用「就保、災保、勞退及健保二合一」之申報表。（見圖一、圖二）

2. 本公司一直遵守法規，此後其餘員工均未有缺失投保之情況。

因與田小姐歷經互相腦力激盪與意見交換之後，仍覺理念不合，所以最終決定終止合作，本公司對此亦表遺憾。

二、本次涉及妨害名譽部分：

1. 鄭重聲明，本人從未發表「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」之言論，此純屬不實捏造、惡意扭曲。

很遺憾田小姐憑空對本人不實指控，且媒體未查證內容就擅自轉載，對本人的名譽已造成嚴重影響，對此，本公司保留一切法律救濟的權利。

2. 關於田小姐提及之「下班後會持續收到工作訊息與電話」與資遣後「連續傳訊息催促」（請參考附圖之完整對話紀錄，見圖三～圖八）

當時約定上班日爲周二到周六，本人僅於112年2月19日(日)，以及112年3月12日(日) 聯繫田小姐，除以上兩次，本人未於休假日進行聯絡。(見圖三、圖六)

112年3月31日資遣時，田小姐手上無重要專案要逐一交接，故辭退當下僅請其繳回一份既已完成之PPT工作檔案，但未立即交付。因此本人以兩次文字訊息提醒田小姐提供，始終未交付，最終於4月6日決定放棄此檔案。

上述說明皆有投保紀錄文件跟完整對話擷圖可以證明，呼籲媒體及各界朋友請勿再散布未經查證之不實訊息，否則本公司將依法採取相關法律行動。



三、本次應徵文爭議：

1. 「玻璃心」一詞，本公司確實有措辭不當的狀況，對此致上萬分歉意並修正，未來將會更審慎用語，避免類似情形再次發生。

2. 關於「薪資面議」部分，本職缺爲徵求助理職位，起薪是對於無相關經驗者有基本保障，且可依其個人條件與能力，往上協議調整薪資。

最後，我想跟大家說 ：

從八年前開始，我的初衷一直都是透過各種方式介紹台灣、促進文化交流，也藉由這些經驗讓我成為更好的創作者。

我從來沒有把大家的支持視為理所當然，所以不斷努力去做越來越大的企劃，只希望能帶來更好的內容。即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。

謝謝你們一直以來的陪伴，我們團隊接下來也會秉持著這個信念，繼續拍越來越厲害的影片！